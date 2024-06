Set dels 9 regidors de Puigverd de Lleida firmen la moció de censura contra l’alcalde

Set dels nou regidors de Puigverd de Lleida han firmat una moció de censura per destituir l’alcalde, Josep Solsona. Tres dels cinc membres del grup de Junts, les tres d’ERC i el del PSC li donen suport per nomenar alcaldessa a Úrsula Barrufet (Junts). Van anar al migdia a les oficines de l’ajuntament per a registar-la, però no van poder fer-ho. La secretària municipal havia marxat i van decidir presentar-la telemàticament.

Abans d’anar al registre, es va celebrar un ple extraordinari que va donar compte de l’expulsió del grup municipal de Junts de l’alcalde, suspès de miltancia des de la seua detenció el passat 8 de març, i de l’únic regidor del partit que li dona suport. Solsona va prendre la paraula durant la sessió per afirmar que la seua expulsió tenia com a finalitat presentar una moció de censura i va defensar la seua gestió al capdavant del consistori.

Amb l’expulsió del grup municipal de Solsona i un altre edil de Junts, els tres regidors d’aquest partit que impulsen la moció de censura preveuen evitar la penalització que estableix la normativa estatal contra el transfuguisme. Aquesta exigeix un vot addicional per cada membre del mateix grup de l’alcalde que doni suport a destituir-lo.

Una vegada la secretària verifiqui que la moció de censura compleix els requisits formals, s’haurà de sotmetre a votació en un termini de deu dies hàbils.