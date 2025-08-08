Marta Roigé Mostany, in memoriam
Amb la Marta vàrem compartir molts moments de la vida de la Ciutat. Com a polítics, a la Paeria, formàvem part de la comissió de Cultura i Ensenyament amb la presidència d’en Jaume Magre.
Al món veïnal, en general, i a la Junta de la FAVL, en particular, on ella era Secretària, també vàrem compartir moments molt especials i en el món de les Cases Regionals també compartirem temps i activitats.
A la resta de l’activisme civil a seques en temes ben variats com la lluita pels drets de les dones i la Cultura tradicional i popular, la història de Lleida i la promoció de l’associacionisme.
Va ser una persona molt propera, malgrat les nostres diferències sociopolítiques de base, que ens permeté consensuar molts temes i tirar endavant molts projectes i accions. Sento molt la seva pèrdua. Una dona emprenedora i experta en el que feia. La trobarem a faltar. Descansi en pau. Al cel sigui.