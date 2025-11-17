Al Sr. Alcalde: Teatre Principal, plaça Paeria
Ajudi'ns. "Si mor el centre, mor la ciutat"
Sabedor per la premsa que l’Ajuntament té avançades gestions amb la propietat del Teatre Principal per reobrir-lo i fer pisos a la resta de l'Edifici. La nostra Comunitat diu SÍ a recuperar el Principal.
La nostra casa, Paeria 8, hi toca paret per paret. És l’única habitada i de propietat horitzontal dels Perxes; revitalitzar la zona sols amb el Principal no n’hi ha prou. Com a Alcalde i veí amb dos edificis (Ajuntament i Pal·las) té doble interès i obligació. Doni’s pressa, Sr. Alcalde. Aquests dies hem sentit per ràdios que l’Alcalde Maragall va dir “si es despobla el centre, mor la ciutat”. Falten pisos, en tenim de tapiats. És actualitat. Com ho és la convivència, preocupació actualíssima de molts alcaldes.
Per cert, nosaltres també tenim okupes. Res legal està servint, tenim una comunitat preocupada, els llogaters marxen, els propietaris pensen vendre, ja tenim dos pisos en mans de fons foranes. Ajudi’ns.
A la primavera del 2023 es va enviar una instància. Comerços i nosaltres demanàvem una actuació a la zona entre les dues places (Paeria i Sant Joan): limitació de cafeteries, ordenació de terrasses, il·luminació dels Perxes, façanes... Rehabilitar les cases tapiades.
El nostre problema és també del Nucli Històric, veiem com l’Ajuntament fa obres urbanístiques. No som nosaltres qui hem de dir si són les més necessàries, però sí que direm que la quasi totalitat allunyen els residents del centre de Lleida. Repetim el que va dir l’Alcalde Maragall: “Si es perd el centre, es perd la ciutat”. Potser ara ens toca al centre, amb actuacions integrals i no puntuals. Però el nostre SÍ a recuperar el Principal.