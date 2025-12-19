SEGRE
JUNTA DE L’AFA de l’escola FEDAC de Guissona

Comunicat oficial: anul·lació loteria AFA

Imatge de la participació de l’entitat ja anul·lada.

Us informem que, per un error humà imputable a l’administració de loteria, part dels dècims que l’AFA de l'escola FEDAC de Guissona havia reservat del número 44808 per al Sorteig Extraordinari de Nadal del dia 22-12-2025 s’han venut a tercers. 

Aquest fet ens obliga, de manera excepcional, a anul·lar totes les butlletes venudes per l’AFA. Per garantir la màxima transparència i seguretat jurídica, l’AFA compareixerà davant notari per formalitzar l’anul·lació oficial. 

Així mateix, procedirem a retornar íntegrament l’import abonat per cada butlleta. Tothom qui n’hagi comprat pot contactar amb els diferents membres de l’AFA o amb la recepció de l’escola per retornar la butlleta adquirida i que es pugui reemborsar la quantitat corresponent. Demanem disculpes per les molèsties que aquesta situació us pugui ocasionar i agraïm la vostra comprensió. Gràcies per la vostra col·laboració i confiança. 

