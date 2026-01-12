Fumar als pubs de Lleida
Des de fa temps, moltes ciutadanes observem amb resignació una pràctica habitual i il·legal en diversos locals de lleure de Lleida: utilitzar les office com a zones improvisades per fumar. Una infracció assumida gairebé com a part del mobiliari. El que ha ocorregut aquest Nadal, tanmateix, supera qualsevol límit: en un nou pub, un client fumava tranquil·lament assegut abans d’entrar al lavabo, sense ocultar-se, mentre una responsable del local, plenament conscient, ho tolerava i ho encobria.
No es tracta només d’una molèstia, sinó de seguretat i salut pública: les office són espais de treball amb materials inflamables i sense ventilació adequada. Ignorar això no és picaresca, és irresponsabilitat. La pregunta és inevitable: què cal a Lleida per prendre-s’ho seriosament? Un accident greu? Un desastre com el de Suïssa?
I convé pensar en el futur: quan es prohibeixi el vapeig a Catalunya, aquesta pràctica, ja integrada al lleure nocturn i acceptada fins i tot per treballadors dels pubs, podria generar més problemes. Complir la normativa no hauria de dependre de la bona voluntat del client ni del grau de permissivitat del personal. La llei existeix, els riscos també. Només cal que algú decideixi aplicar-la.