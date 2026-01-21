Denúncia per negligència en una residència de Tàrrega
Vull denunciar públicament fets greus patits pel meu pare a la residència El Carme de Tàrrega, amb l’objectiu d’evitar que es repeteixin en altres casos similars.
Després d’una caiguda greu amb dues intervencions quirúrgiques, el meu pare va ingressar-hi per reposar-se. Des del primer dia vam avisar que al llit li faltava protecció lateral als peus, amb risc evident de caiguda, però no es va prendre cap mesura preventiva. El tercer dia, coincidint amb el cap de setmana, va caure precisament pel punt assenyalat i va romandre temps a terra sense que ningú se n’adonés. Com a conseqüència, s’ha trencat la pelvis i necessita nova intervenció quirúrgica amb risc vital.
Malgrat la gravetat, la residència no va informar la família, i quan vam parlar amb el director aquest no va assumir cap responsabilitat.
Demano que s’investiguin els fets i les possibles responsabilitats, per evitar que altres persones pateixin situacions similars