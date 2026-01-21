Resposta de la llar d’avis del Carme
Les residències atenem persones en situació de fragilitat, especialment en ingressos posthospitalaris, on sovint conflueixen factors com fractures recents, dolor, canvis de medicació o desorientació. En aquests contextos, la prevenció és essencial, però també ho és la capacitat de resposta davant incidents inesperats que poden succeir tot i l’aplicació de mesures preventives.
Recentment, un resident va patir una caiguda durant el període de convalescència. La revisió interna del cas mostra que l’incident va ser detectat en un interval breu: les imatges indiquen la presència d’una professional al passadís a les 19.07 h i la detecció del resident ja caigut a les 19.15 h, moment en què es va activar immediatament el protocol assistencial, amb valoració, avís al 061/SEM i derivació hospitalària. L’actuació es va dur a terme amb diligència i d’acord amb els protocols establerts pel centre.
Som plenament conscients de l’impacte emocional que situacions així poden generar en les famílies, i lamentem profundament els fets. La incidència puntual en la comunicació amb Direcció durant el cap de setmana ha estat corregida, i el centre manté la seva total disposició al diàleg amb la família, amb la voluntat d’escoltar, aclarir els fets i continuar treballant en un clima de respecte, transparència i seguretat, garantint sempre el benestar i la protecció dels residents.
