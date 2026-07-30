Els intermitents
L’altre dia vaig llegir una carta sobre l’ús dels intermitents i hi estic completament d’acord.
Què està passant? Per què tanta gent no posa l’intermitent quan surt d’una rotonda? És un gest senzill que facilitaria la circulació i evitaria molts dubtes.
Cada dia vaig i torno del meu poble, i de cada deu conductors que em trobo, només dos l’utilitzen. Ningú no hauria d’oblidar que un intermitent pot evitar un accident. A més, indicar les maniobres amb antelació és una mostra de respecte envers els altres conductors i contribueix a fer les carreteres més segures per a tothom.