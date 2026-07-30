Respectar els límits
Respectar els límits hauria de ser un principi bàsic de qualsevol societat que aspiri a conviure en harmonia. Els límits no són barreres destinades a coartar la llibertat, sinó referències que permeten exercir-la amb responsabilitat.
Vivim en una època en què, amb massa freqüència, es confon el dret a opinar amb el dret a ofendre, la llibertat individual amb el menyspreu envers els altres o el progrés amb l’absència de normes. Tanmateix, cada límit respectat contribueix al benestar col·lectiu, des de les normes de circulació fins a la cura de l’espai públic, passant pel respecte al descans veïnal o a les diferències de pensament. Educar en el valor de respectar els límits és sembrar civisme, empatia i sentit comú. Una comunitat forta no és la que elimina totes les normes, sinó la que entén que aquestes existeixen per protegir drets i afavorir una convivència més justa, segura i respectuosa per a tothom.
I acabaré amb el que va dir Immanuel Kant (gran filòsof): “La llibertat de cada un acaba on comença la llibertat dels altres.” Una reflexió que continua sent tan necessària com vigent.