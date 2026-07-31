L’informe PISA
Darrerament només estan sortint notícies sobre el que anomenen “incident” en la representativitat d’alumnes avaluats en aquestes proves.
No sé per què els sindicats no manifesten la seva opinió ara arran d’aquesta notícia. Però no per l’incident, sinó pel rerefons que jo interpreto després d’aquest incident: resulta que a Catalunya després d’haver exclòs un 5% d’alumnes, encara en queden un 23% a les aules que estan incapacitats per a fer aquestes proves. Jo d’això en dic “drama nacional”. Quina tipologia d’alumnes tenim a Catalunya? Amb quin alumnat han de treballar els professors de Catalunya? I si prèviament s’haguessin exclòs tots aquests alumnes per mi també la mostra hagués deixat de ser representativa. Llavors el resultat hagués sigut una “enganyifa nacional”.
Les proves s’han de fer sobre el 100% de l’alumnat i a partir d’aquí que es treguin les conclusions que calguin. Que es vegi la realitat a les aules i que el Departament es posi a treballar a fons en el problema. Jo, que no soc ningú, ho veig així. No sé per què no ho veuen així tantes comissions, tants inspectors, tants coordinadors. Estic equivocada?