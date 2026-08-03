Rodalies, hi ha ganes que funcioni?
A part del desastre de Rodalies diari, hi ha uns factors que es repeteixen dia sí i dia també. Cada dia veiem trens que no circulen per “causes operatives”, em pregunto si vol dir que el maquinista no es presenta i no passa res, això sembla.
En línia amb el primer, els maquinistes, amb unes condicions preferents, fan vaga encoberta permanentment. Els/les que posen els serveis mínims del 33% es nota que no han anat mai en tren de Rodalies. Continu, quasi diari, robatori de coure, que alteren, a vegades durant setmanes, com ara l’R13 i R14, la circulació i afecten tota la xarxa. No hi ha mitjans? Doncs que la DGT en lloc de posar tants radars per si ens toquem el nas, els posi per controlar la catenària. A part de la ferralla que ens transporta amunt i avall, hi ha ganes de lluitar contra els grafits, contra l’incivisme i que hi hagi control de passatge sobretot quan funcioni el tren?