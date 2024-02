Terra i aigua, la vida

Creat: Actualitzat:

De lluny es veuen fileres i fileres de tractors, protestes i cues a les carreteres. De prop hi ha persones, famílies, jornades de sol a sol, decepcions, paperassa incomprensible i preus baixos. És també a curta distància que veiem l’origen dels productes alimentaris i és tocant-los i tastant-los que ens adonem que no hi ha res com el tomàquet acabat de collir a la vora de casa ni olor ni gust com el del préssec que tot just ha deixat l’arbre després de llargs mesos d’atencions, de fred i de calorades. Les lleidatanes i els lleidatans tenim la sort de dur la terra a l’ADN.

La nostra singularitat radica en el lligam entre el món rural i l’urbà. I volem que continuï així. Les 19.000 hectàrees d’horta que envolten la ciutat ens fan únics i necessaris i hem de saber preservar aquesta riquesa que, erròniament, donem per segura. La pagesia està en perill i, especialment a Ponent, hem d’escoltar-la i oferir-li tot el suport. Pagesos i pageses, se’m va posar la pell de gallina en veure-us entrar, ovacionats, per la Diagonal de Barcelona. Estic orgullós dels valors que heu transmès en aquest camí de perseverança. El país s’ha entregat a les vostres reivindicacions, conscient que sou la principal baula perquè cada dia puguem parar taula. I les administracions tenim la responsabilitat que això no quedi en un no res. Les vostres marxes han de suposar un abans i un després en el reconeixement que us pertoca. Heu de guanyar-vos la vida dignament i hem de generar oportunitats per garantir el relleu generacional. Com a govern municipal procurarem estar a l’altura per acompanyar les vostres demandes i avançar en la transformació del sector agrari i ramader. No es pot reaccionar només a batzegades quan les coses van mal dades. Cal anticipar-se i invertir més per protegir el sector contra el desafiament que suposa, per exemple, el canvi climàtic.La indústria agroalimentària és la principal font de progrés i de riquesa de Lleida i comarques. I l’aigua és l’element que sustenta aquesta economia. Per això, és important consolidar una qüestió tan cabdal com la modernització del reg. Hem avançat en aquest sentit i, malgrat que estiguem fent les coses bé, estic segur que encara les podem fer millor. Vull agrair l’esforç gegantí que han fet els membres de la Junta de Sequiatge i confio que aviat puguem arribar a les 5.000 hectàrees de conreus regats per degoteig o per aspersió. Gràcies a aquestes obres, estalviarem fins a un 40% d’aigua. Vull destacar, també, la cura constant de les lleidatanes i els lleidatans que ens ha permès arribar al nivell més baix dels últims 20 anys en el consum d’aigua de boca. Gràcies per entendre que cada gota compta. A més, amb la millora progressiva de la xarxa, hem aconseguit un 85 per cent de rendiment amb menys fuites i el 40 per cent de la ciutat es rega amb aigua regenerada.No podem caure, però, en l’autocomplaença. Encara que ens hàgim allunyat de la fase d’emergència i que les reserves dels pantans hagin agafat aire, hem de seguir en guàrdia. Plou menys i plou pitjor. Els experts adverteixen que els episodis de sequera seran freqüents. I, per això, hem de continuar exigint-nos. Pagesia, terra i aigua són vida, la nostra vida.