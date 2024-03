Les petites grans coses

Creat: Actualitzat:

De vegades, un gest alegra el dia. Per dura i intensa que sigui la jornada, hi ha detalls que acaben sent decisius per tirar endavant amb un somriure. La ciutat, com la vida, es nodreix, al cap i a la fi, de coses petites. I aquesta setmana ha estat plena d’espurnes que, si persisteixen, ho acabaran il·luminant tot. Si hi hagués de posar música, sonarien violins. Potser perquè un d’aquests moments especials que he viscut ha estat assegut a terra escoltant els nens i nenes del taller Amb molta corda de l’Escola Magí Morera. Aprenent a tocar aquests instruments, treballen la integració i milloren el seu rendiment acadèmic.

El projecte forma part del Pla Educatiu d’Entorn per potenciar la participació en activitats de convivència i la llengua com a eina de cohesió. He gaudit molt l’estona que he passat amb elles i ells i amb els seus mestres. Aconsegueixen, amb sensibilitat, que l’esforç valgui la pena, que Lleida sigui més bonica gràcies a la seva implicació.Infants i adolescents ens donen contínuament lliçons de solidaritat. Alumnes de l’escola La Seu Vella han participat aquests dies en la renaturalització de l’entorn del turó posant-hi prop de 300 espècies aromàtiques i els estudiants del col·legi Joan Maragall s’han involucrat en la plantació d’arbrat al carrer Juneda. Així sembrem valors i civisme. Perquè, sí, com a segona capital de Catalunya, aspirem a fer realitat grans obres, enormes transformacions, però també volem tenir cura de cada racó com si no n’existís cap altre. El paisatge que caminem cada matí anant a treballar o portant la canalla a l’escola marca, per bé o per mal, l’arrencada del dia. Com el recorregut del vespre per tornar a casa o trobar-nos amb família i amics resulta més plaent si el que veiem ens agrada. Per tant, és important que embellim l’entorn. Us heu fixat en les plantes i flors que hi ha en alguns escocells de Lleida? Ens acabem de convertir en una de les poques ciutats que compten amb un protocol per afavorir la participació i omplir de vida i de color els clots dels arbres. De la mà d’Escocells Lleida –gràcies!– promovem el compromís amb la biodiversitat i la naturalització de la ciutat. Fent un tràmit en línia, podeu fer-vos càrrec d’un escocell. El protocol i guia us indicarà quines espècies són les adients i quines atencions els heu de dedicar. Comptem amb vosaltres perquè el verd estigui als carrers i als parcs però també a les teulades, als espais privats, als jardins, als balcons i a les terrasses. Hem de fer que el verd de la nostra Horta envaeixi també la zona urbana. Generar aquestes complicitats per dissenyar i vetllar pel bé comú és una manera de respectar-nos i d’entendre que ens hem de tenir en compte per conservar la ciutat. Si la corresponsabilitat arrela creixerà una capital endreçada que ens alegrarà la vista i ens reforçarà la salut tant física com mental. Comptar amb espais per trobar-nos i relacionar-nos, amb punts amables de socialització, ens millora i ens cohesiona. Lleida ha de ser segura i saludable i justa però també ha de ser bonica. M’agrada aquesta paraula, trobo que la fem servir poc.