Més seguretat, més llibertat

Sabeu que m’agrada dir les coses pel seu nom. I avui puc afirmar, amb les dades a la mà, que Lleida és una ciutat cada cop més segura. El nombre de fets delictius es va reduir l’any passat en un 9,4% respecte al 2022, quan en el conjunt de Catalunya s’ha produït un augment, com ha reconegut el mateix conseller d’Interior. A la nostra capital s’han registrat menys de 70 delictes per cada mil habitants, molt per sota de la mitjana catalana. Tot i això, la seguretat ens ocupa perquè és una de les vostres preocupacions.

Així ens ho traslladeu i ja hem posat fil a l’agulla per trobar solucions. Parlar de seguretat no ens fa por. És, de fet, una prioritat de l’acció de govern que afrontem i que gestionem amb determinació.Aquesta setmana hem aprovat el Pla Local de Seguretat 2024-2028, complint el compromís que havíem adoptat. Recull més d’un centenar d’actuacions molt encarades a la prevenció. Més que reaccionar, que també, pretenem detectar conductes potencialment perilloses per mirar d’evitar-les. Aquí les innovacions tecnològiques i la intel·ligència artificial ens han de proporcionar mètodes efectius que treballarem per implantar. I tot prenent com a base la proximitat. Una de les primeres mesures que vam posar en marxa fa mesos va ser el desplegament de les patrulles de proximitat de la policia local. I ja en notem els resultats. Ens expliqueu que us aporta tranquil·litat saber que podeu recórrer als agents, que els teniu a prop. En aquesta línia, insistim a la Generalitat que augmenti els efectius dels Mossos d’Esquadra per cooperar més i millor amb la nostra Guàrdia Urbana. La voluntat de col·laboració de la Paeria està fora de dubtes. Hem ofert els terrenys necessaris per construir una nova comissaria de la policia catalana que permeti desdoblar l’Àrea Bàsica Policial i la Regió Policial de Lleida. L’espai d’Aubarés ha convençut la conselleria d’Interior i, quan faci la sol·licitud formal, iniciarem els tràmits per a la cessió. Així quedaran coberts els dos marges, a banda i banda del Segre. Tenim un full de ruta clar i no abaixarem la guàrdia ni permetrem la més mínima percepció d’impunitat davant conductes delictives. Sumarem esforços per actuar amb contundència. Més, davant els casos de reincidència. Volem un entorn segur i cohesionat. Per això, fem una crida a la corresponsabilitat i al compromís per treballar junts per una ciutat justa i pròspera. Per aconseguir-ho, el nostre model es construeix, per primera vegada, amb perspectiva de gènere. No és casual que l’hàgim presentat el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, perquè aquest criteri s’ha tingut en compte tant en les accions com en la redacció i el processament de les dades. Lluitem contra les violències masclistes amb protocols d’abordatge, revisant les ordenances sobre la compravenda de serveis sexuals a l’espai públic, reforçant l’atenció a les víctimes i fent formació sobre igualtat. Sabem també que cal incrementar la sensació de seguretat a l’espai públic. Per això, farem una auditoria per detectar espais intimidatoris, sistematitzarem els punts liles a l’oci nocturn i millorarem 15.000 punts de llum.No vull acabar sense agrair la feina de la tinenta d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, de la Guàrdia Urbana, de tots els cossos i forces i de la ciutadania. La seguretat és un dret de les lleidatanes i els lleidatans. Una ciutat més segura i més cívica és una ciutat més lliure.