Objectiu, l’excel·lència

Tanco una setmana enriquidora en la qual, un cop més, m’he sentit orgullós de ser l’alcalde d’una ciutat que és exemple de bona feina. A més, el reconeixement es dona en un àmbit que m’ocupa i em preocupa com us passa, segur, a molts de vosaltres. Hem celebrat la segona edició del Fòrum de l’Aigua i els experts, a banda de felicitar-nos per la iniciativa, han posat Lleida com a model de gestió en aquest camp. El consum s’ha reduït notablement –us he agraït l’esforç en diverses ocasions– i l’eficiència de la nostra xarxa arriba al 87%.

És un nivell altíssim comparat amb la resta de l’Estat i l’hem assolit, bàsicament, invertint prop de tres milions d’euros en la renovació de les instal·lacions. Però per què ens hauríem de quedar aquí si està a les nostres mans fer-ho encara més bé? Per què conformar-nos si podem acompanyar les empreses o impulsar la reutilització d’aquest líquid tan preuat als habitatges dels nous sectors residencials? En això treballarem. També en l’aplicació de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial per detectar i preveure fuites. Partim de la consciència per arribar a l’excel·lència. Aquesta empenta per superar-nos la palpo, de fet, en tots i cadascun dels grups de treball que tenen l’encàrrec de donar un model de ciutat en què, primer, visquem millor i de forma més saludable i, segon, ens consolidem com a capital de l’agroalimentació i la bioeconomia a escala regional europea. Aquí entra en joc un dels grans acords que perseguim: el Pacte pel Clima. Perquè la capitalitat i la internacionalització també s’han d’escriure des de l’eficiència en la gestió dels recursos, reciclant més i millor, apostant per la mobilitat sostenible i per la producció d’energia verda. Fomentant, en definitiva, un ecosistema activador de valor afegit i nous llocs de treball. Com els prop de 6.800 que preveiem que generi els propers anys l’Estratègia per l’Energia en la qual estem avançant. Amb ella, establirem les línies de futur per tal d’aconseguir que Lleida compleixi amb els objectius de transició energètica i reducció d’emissions per frenar el canvi climàtic. En tot aquest àmbit, és indubtable el paper fonamental de la mobilitat que, a més de ser sostenible, ha de simplificar la vida als veïns i les veïnes de tots els racons de la ciutat. Per això, posem en funcionament el nou servei d’autobús directe des dels Magraners fins al centre, que garantirà desplaçaments més ràpids i recorreguts més curts en les hores punta. Perquè, per generar oportunitats, hem de posar les coses fàcils, escoltar la ciutadania i prendre decisions quan alguna cosa no funciona. Per aquest motiu, a partir del juny, revertirem la recollida de residus porta a porta a Pardinyes i a Balàfia i tornarem, en aquestes zones, a les àrees de contenidors de cinc fraccions. Estem segurs que les dades de reciclatge augmentaran gràcies a aquest canvi però, sobretot, gràcies a l’esforç de les veïnes i els veïns. La meta és l’excel·lència i el camí, sense cap mena de dubte, és la implicació.