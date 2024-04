La ciutat del quart d’hora

Creat: Actualitzat:

Anar al metge o a comprar, fer una gestió a l’Ajuntament o portar la canalla a l’escola. Passejar el gos i visitar el veterinari o fer exercici i acabar esmorzant. Quant hauríem de trigar per arribar al lloc que ens permet fer cadascuna d’aquestes accions més o menys quotidianes? Per anar bé, quinze minuts i de manera sostenible.

És a dir: a peu, en bicicleta o fent ús del transport públic. No és un caprici, és benestar i, per tant, salut. Tant física com mental. Coincidireu amb mi que no té gaire sentit haver d’agafar el cotxe o creuar la ciutat per accedir a serveis bàsics. Lleida ens ho posa fàcil, està feta a escala humana, però treballem perquè aquestes facilitats arribin a cada racó. Avui, Dia Mundial de la Salut, té més sentit que mai defensar un model de ciutat més verda, més amable i més eficient.Per avançar en la Lleida saludable, hem de posar-ho fàcil. Amb aquesta vocació, des de dimarts funcionen els autobusos llançadora que acosten al centre els veïns i les veïnes dels Magraners en pràcticament deu minuts. El servei funciona els dies feiners i fa una desena de trajectes, cinc per sentit, en hores punta del matí. A banda de comoditat, guanyem sostenibilitat perquè reduïm trànsit de vehicles, contaminem menys i abaixem els nivells de soroll. En aquest camí, tenim una eina clau: el Pla de Mobilitat Urbana. Acabem de tancar la segona fase del procés participatiu i hem rebut una trentena de propostes a través de la plataforma Decidim. Gràcies al centenar de persones i la seixantena d’entitats que us hi heu implicat. Les vostres aportacions i la responsabilitat que demostreu ens animen a seguir treballant. Si aspirem a comptar amb una bona qualitat urbana, hem de fer esforços per innovar i replantejar la manera com ens relacionem amb el nostre entorn, tenint en compte els paràmetres del segle XXI. Transformar la ciutat és també una manera de contribuir a mantenir en forma el cos i la ment de les lleidatanes i els lleidatans. En aquest sentit, ens pertoca garantir que pugueu fer exercici físic en espais ben condicionats, que gaudiu de l’aire lliure i de tots els productes de proximitat que ens ofereix, per exemple, l’estimada Horta. I ara que parlo de la nostra anella verda, no puc evitar convidar-vos a gaudir del festival cultural i agroturístic que hem estrenat aquest cap de setmana. L’Art a l’Horta inclou tastos gastronòmics, una bicicletada, activitats diverses, concerts i espectacles en espais naturals. Es desenvoluparà encara tres caps de setmana més d’aquest any vinculant-se amb moments importants de la vida rural. La primavera de floració i hortalisses ens ha dut a Butsènit, l’estiu de collita i conserva ens acostarà a Grenyana, la tardor de verema arribarà a Torres de Sanui i l’hivern, amb la recol·lecció de l’oliva i l’oli nou, ens portarà fins a Rufea. Fer salut és evitar cues que consumeixen temps del rellotge, asseure’s al banc d’un parc per badar o llegir un llibre, caminar per carrers endreçats, viatjar en autobús observant l’entorn des de la finestra o omplir el cistell de productes frescos acabats de collir ben a prop. I d’una cosa a l’altra, només 15 minuts. Oportunitats i serveis, natura i cultura a tocar de casa. Quin privilegi ser de Lleida, la ciutat del quart d’hora.