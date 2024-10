Un nou punt de trobada

Creat: Actualitzat:

Les vies han estat, històricament, fronteres a saltar. Inevitablement, impliquen una separació que acaba repercutint no només en la vida diària, sinó també en la cohesió i en les relacions entre banda i banda.

Moltes i molts recordareu que, fins a principis dels 80, la curta distància entre Príncep de Viana i Balàfia es feia llarga perquè calia travessar la via. I només fa 14 anys que un gran parc cobreix el camí del ferrocarril de Balàfia a Pardinyes. Ara tenim una oportunitat d’or per aconseguir que Pardinyes i el centre s’abracin entre zones verdes. Aquesta setmana, ADIF i Paeria hem fet una gran passa per impulsar la creació d’un nou districte urbà que acabarà de teixir Lleida amb un horitzó ple d’oportunitats.Des que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries va deixar clar, al juliol, que el projecte de l’anterior govern per al Pla de l’Estació no era econòmicament viable, al govern municipal no hem fet més que treballar per arribar a una proposta factible i satisfactòria que ha resultat ser molt similar a la d’ADIF. Per tirar-la endavant, la definirem plegats i així evitarem qualsevol altre entrebanc. Per començar, un sistema de plataformes configurarà un mínim de 18.000 metres quadrats de camins i places verdes que creuaran de Pardinyes al centre i del centre a Pardinyes. Escurçaran distàncies per anar a la feina o per gaudir les estones de lleure i badar veient passar els trens per sota. Fins i tot el sostre de la futura estació d’autobusos serà transitable.Però, com que som ambiciosos, no ens limitem només a actuar sobre les vies. Busquem una transformació urbana que anirà de Prat de la Riba a l’Avinguda del Segre i de Roger de Llúria a la Rambla de Ferran, en una superfície total de 115.000 metres quadrats. S’hi podran fer més de 400 habitatges, gairebé la meitat de promoció pública. També hi haurà espais per a oficines, per a l’hostaleria, per a l’oci o per al comerç. De fet, aquest nou districte entorn de l’Estació contribuirà enormement a reforçar l’atractiu dels establiments de proximitat ja que estimularà i acompanyarà l’accés a l’Eix Comercial. En aquest sentit, fem una proposta coherent i en consonància amb el que hem defensat sempre, des que els anteriors governs socialistes es van posar a treballar per fer realitat el Pla de l’Estació. I la impulsem, també, garantint la viabilitat jurídica i econòmica que requereix una actuació d’aquestes dimensions que és, probablement, de les més complexes que ha hagut d’afrontar mai la nostra ciutat. Complim amb responsabilitat. Gràcies a totes i tots els que, lluny de desistir, us heu posat mans a la feina. Especialment a l’equip tècnic municipal i al grup de Junts, que ha treballat colze a colze amb nosaltres per avançar amb el projecte.Estic convençut que el nou districte urbà entorn de l’Estació marcarà un abans i un després al conjunt de la ciutat. Els que arribin de fora en tren, la primera imatge de Lleida que veuran serà la d’una zona moderna i acollidora, un espai ple de vida que els conduirà a descobrir el patrimoni d’una capital rica i diversa. Les lleidatanes i els lleidatans veurem reforçat l’orgull de pertànyer a una ciutat que es renova preservant la història i prioritzant el benestar de les persones. Perquè també l’urbanisme ha d’afavorir les relacions, generant espais amables i saludables, facilitant zones per activitats i passejades. Hem encetat el camí perquè les vies passin de ser una bretxa a convertir-se en un punt de trobada.