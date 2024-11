La força de les idees

Creat: Actualitzat:

“Una de les meves obsessions és crear una mena d’estat d’opinió que faci sentir-se orgullós de ser lleidatà. A nosaltres se’ns valorarà a partir del moment en què nosaltres ens valorem”. Comparteixo paraula per paraula el que va dir l’enyorat Jaume Magre a l’hora de ressaltar el potencial de Lleida. És a les nostres mans, a les de les lleidatanes i els lleidatans, reivindicar la força i la personalitat de la segona capital de Catalunya. Clarivident i conciliador, Magre explicava que, per ser referents, hem de començar per creure que ho som.

Jo no en tinc cap dubte. El seu record ha estat l’eix central de l’acte de lliurament dels Premis Literaris que ell va contribuir a impulsar. Un any més, Lleida ha estat l’epicentre de l’assaig i la poesia amb els guardons que porten el nom de Josep Vallverdú i Màrius Torres. Gràcies a tot l’equip que ha fet possible un altre vespre de lletres i música realment emocionant.A la vetllada celebrada a la Seu Vella, no ens ha pogut acompanyar enguany Josep Vallverdú, tot i que sabem que hi ha estat present de cor. Una abraçada, amic Josep. Als teus 101 anys, ens continues convidant a celebrar la vida i la cultura. I ho hem fet en una mostra unànime d’estima i admiració cap a Jaume Magre. Roser, Jaume i Anna, esposa i fills de qui va ser el primer regidor de la Paeria democràtica, espero que aquest any de commemoració del centenari del naixement del vostre marit i pare us hagi fet sentir l’orgull de tota una ciutat que reconeix les persones que l’han feta gran i única. Tingueu la certesa que mantindrem viva l’empremta d’un home excepcional, cabdal per a la nostra història. Els Premis Literaris ens posicionen en el món de l’escriptura i la creació. Les 66 obres que s’hi han presentat en són una clara mostra. Felicito el periodista i historiador Pere Bosch Cuenca, premiat amb l’assaig històric El soldat lleial. Enric Pérez Farràs, de cap de les esquadres de Francesc Macià a assessor militar de Buenaventura Durruti, i el poeta Carles M. Sanuy, reconegut per l’obra Les Despulles. Aquests guardons tan nostres són l’exemple de molt del que tenim per oferir. Lleida ha de nodrir-se d’art i d’idees per posicionar-se com a Capital de les Oportunitats. Quan parlem d’economia i de coneixement, la cultura ha de jugar un paper destacat. Les mateixes empreses, els i les professionals i les institucions hem de ser conscients que per crear un ecosistema atractiu que capti i retingui talent no només hem d’oferir feina, també hem de plantejar un entorn agradable, habitatge assequible, serveis de qualitat i una vida dinàmica i moderna. Per avançar cap aquí, acabem de reactivar el Consell Econòmic i Social, un espai de pensament, format per 45 persones d’àmbits molt diversos que, amb la seva visió i la seva experiència, ens han d’ajudar a configurar l’estratègia territorial. A Lleida, la gent jove i les famílies han de trobar-hi eines per créixer i la gent gran, espais per relacionar-se i mantenir-se activa. Tothom ha d’obtenir el suport necessari per ser el que vol ser. Som una capital que lidera. Som el contrapès que equilibra el país. Som cada cop més i aquest creixement corrobora que Lleida progressa. Reunim totes les condicions per assumir reptes i ho podem fer perquè som, segurament, la capital de Catalunya que, ara mateix, té més ganes de fer coses.Tanquem una setmana enriquidora amb la força esperançadora del nou espai de pensament i amb el regust dolç de la vetllada literària. Cultura i coneixement agafats de la mà mentre, a la Seu Vella, ressona encara l’emocionant Ne me quitte pas amb el qual la cantant Júlia Cruz i la Jove Orquestra de Ponent ens han tallat l’alè abans de l’esclat dels aplaudiments.