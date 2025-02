El bon camí

Creat: Actualitzat:

Per sobre de tot, estic content perquè joves i famílies ja podran entrar a viure a 40 d’aquests pisos a partir del setembre, abans del previst. La resta estaran a punt la primavera de l’any que ve. Estic satisfet i esperançat per veure que les fórmules que estem impulsant des que vam entrar al govern municipal per generar habitatge assequible donen fruits.

Els nous habitatges dels Mangraners formen part de les quatre promocions impulsades amb una operació de col·laboració publicoprivada que té la participació de la Paeria. L’actuació forma part dels programes d’ajuda del Govern d’Espanya i l’Institut Català de Finances. El preu dels lloguers serà d’entre 415 € i 504 € mensuals i els contractes tindran una durada màxima de 7 anys. Una quarta part dels pisos estaran reservats per a menors de 35 anys i 6 dels habitatges seran per a persones amb discapacitat. Les persones interessades a viure-hi i que compleixin amb els requisits, s’han d’inscriure abans de l’1 de juny al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de l’EMAU.

L’operació dels Mangraners no és l’única que tenim en marxa i, de fet, forma part de les diferents iniciatives que tenim obertes de manera simultània per augmentar l’oferta residencial. Des de finals de l’any passat, al Centre Històric viuen una dotzena de joves a pisos de titularitat municipal i de masoveria urbana. Paral·lelament, tenim en marxa operacions per construir 50 nous pisos més al barri. Facilitar l’accés a una llar segueix sent una preocupació i una de les receptes és generar més oferta. La setmana passada us explicava les iniciatives perquè els joves es formin i optin a bons llocs de treball per tal d’arrelar el seu projecte de vida. L’habitatge és part d’aquesta equació. El pressupost per al 2025, ja en vigor, inclou una inversió de 3,4 milions d’euros en polítiques per a l’emancipació. Destinem els recursos a la compra de pisos per incorporar-los a la borsa d’habitatge i avancem en l’adquisició de solars per construir nous immobles de protecció pública. Gràcies als nous comptes, tenim les eines i els recursos per tirar endavant nous sectors residencials, amb una capacitat per construir a present i a futur 3.865 habitatges de promoció pública a Balàfia, al Secà, a Pardinyes, a Cappont, a Ciutat Jardí i a la Bordeta.

Construir nous habitatges és el principal pas per facilitar que els projectes de vida dels joves es facin realitat, però no és l’únic. Si volem que vagin a viure a un lloc concret, els hem d’oferir bons serveis, garantint comerços de proximitat a la vora, escoles, accés a la sanitat o espais verds que afavoreixin les relacions i el sentiment de pertinença als barris. Aquesta és l’essència amb què estan avançant els treballs previs del Pla de Millora Urbana de la Mariola i el Pla per a la Regeneració, Rehabilitació i Revitalització del Centre Històric, com també els projectes d’actuació integral d’Agenda Urbana als barris de la primera corona de la ciutat. Si tot va bé, aquesta setmana estarem en disposició de donar-vos més novetats. L’habitatge i la transformació urbana són clau per a generar espais de confiança, de complicitat, de seguretat i de compromís per a tots i totes. Us desitjo una bona setmana.