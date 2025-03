Creat: Actualitzat:

Les botigues floreixen, la cuina fa caliu, el Garrotín és patrimoni… on? A Lleida. I això és només el principi. Hem encetat la primavera amb una campanya de ciutat que apel·la directament a l’autoestima, a les emocions, a l’orgull de ser de Lleida. Perquè és des d’aquests sentiments que hem d’explicar-nos, creient fermament que tenim molt per oferir.

Per això, aquests mateixos valors els vendrem a totes aquelles persones que ens visitin a través del nou Lleida Turisme, que també estrena marca, més clara, més moderna, resseguint gràficament el perfil de la nostra Seu Vella amb un sol que s’hi pon. I ho farem amb un missatge directe al cor: Lleida t’estima. Tant a tu que no la coneixes, com a tu que la passeges cada dia.

Aquesta campanya, que s’anirà adaptant amb colors i conceptes a cada estació, demostra que a Lleida hi passen coses, moltes. Però també que tenim un patrimoni material i immaterial que hem de defensar, preservar i difondre. Hi reflectim una ciutat polièdrica, amb matisos i històries per explicar. No és només una imatge, és una declaració de principis: ens reafirmem, ens projectem i ens posicionem amb força en un moment de creixement i de transformació. Que avancem amb pas ferm és indiscutible. Aquesta setmana hem tingut l’honor de rebre a Lleida el molt honorable president de la Generalitat. Salvador Illa ha presidit l’acte d’inici dels tràmits per construir l’estació intermodal de Torreblanca, que serà un dels principals punts d’entrada i sortida de les mercaderies del futur polígon. Suposa una inversió de 131 milions d’euros i és una excel·lent notícia per al progrés de Lleida perquè referma l’aposta de consolidar-nos com la capital agroalimentària del país i a escala regional europea. La nova terminal, per on es preveu que circulin 12.000 trens anuals, situa la nostra ciutat en un punt estratègic d’un corredor molt potent en el transport de mercaderies entre els ports de Barcelona i Tarragona, el centre de la Península i el futur Eix Transversal Ferroviari.

Al cap i a la fi, parlem de competitivitat, de com fem de Ponent un espai econòmic més competitiu. I Torreblanca és una oportunitat per diversos motius. Amb la reducció de costos logístics optimitzarem el transport de mercaderies combinant modes més eficients i econòmics. I millorant la connectivitat, serà més fàcil accedir a mercats nacionals i internacionals. Podrem fer-ho, a més, amb l’eficiència i la sostenibilitat que implica el tren en aliança amb les diferents modalitats de transport. Torreblanca significa desenvolupament econòmic, ocupació i un creixement de les activitats relacionades amb la logística, la indústria i els serveis, generant nous llocs de treball i dinamitzant l’economia local. De fet, tenim ja en funcionament programes de formació a través de l’Institut Municipal d’Ocupació per tal de respondre a la demanda empresarial, garantint el talent necessari per a sectors com el transport o la tecnologia. I tot plegat ha de culminar en l’atracció d’inversions que tira endavant amb més agilitat gràcies a l’Invest in Lleida.

Des de Lleida, per tant, assumim plenament la nostra responsabilitat com a capital agroalimentària i de les oportunitats. De fet, ara mateix, no hi ha a Catalunya una operació tan gran de desenvolupament industrial com la que tenim davant. El mateix president de la Generalitat assegurava que Torreblanca és un dels projectes més importants del moment. S’han acabat els dubtes: Lleida és una capital emergent es miri per on es miri. Ens ho hem de creure i ho hem d’explicar. Totes i tots hem de ser ambaixadors i ambaixadores d’aquesta capital que defineix una manera de ser. Som com som perquè som de Lleida.