Sumant, avancem

Hem tornat a Les Basses. Ens hi vam comprometre i hem complert. El parc ha recuperat l’esplendor gràcies al procés de renaturalització i m’ha fet especial il·lusió compartir amb vosaltres aquest cap de setmana la jornada popular per celebrar-ho.

Aquest dissabte, hi hem plantat junts més de mig miler d’arbustives i herbàcies, a més de pins i garrics. Moltes i molts tenim Les Basses a l’àlbum dels records, ens ho heu demostrat amb les fotografies que heu aportat a la posada de llarg. Ara formen part també del present i del futur de Lleida. El parc torna a ser vostre i significarà un al·licient per a les visites. Aquest mes, si tot va bé, iniciarem el procés perquè hi hagi a Les Basses un centre d’atracció turística que pot donar peu que s’hi torni a implantar un càmping amb una àrea de serveis generals.

Amb la jornada popular plena d’activitats culminem la renaturalització i millora de la biodiversitat del parc. Hi ha nous arbres i plantes adients per al clima lleidatà. També una gran làmina d’aigua, una bassa de reg i una altra de naturalitzada. Aportem d’aquesta manera nous valors estètics, paisatgístics i de biodiversitat. Les antigues piscines que moltes i molts tenim encara al cap han donat pas a una zona de prop de sis hectàrees amb noves àrees de descans i de passeig que ens han permès recuperar l’essència de Les Basses. Treballem a més, per tal de facilitar la comunicació entre els espais verds de la ciutat, que acabaran connectats per un sistema de senders. Lleida ha de consolidar-se com a capital de la salut i la sostenibilitat.

La recuperació del Parc de Les Basses no només està pensada per a la ciutat. És també un nucli important per a tota la seva àrea d’influència. És evident que tenim aspiracions compartides a nivell territorial. Amb aquesta visió, el Consell Econòmic i Social ha posat en marxa aquesta setmana el procés de redacció de l’Agenda Estratègica Lleida 2050. Ha de ser un document de consens entre els agents polítics, econòmics i socials que impliqui també l’acord amb les localitats de l’entorn. D’aquesta manera, pretenem fer un salt endavant com a capital econòmica. Per començar, em reuniré amb els municipis de la primera corona i iniciarem la coordinació en matèria de mobilitat ferroviària o habitatge assequible, entre altres àmbits. L’aliança per concertar prioritats comunes, implicant les comarques de la plana i la regió econòmica que incorpora els Pirineus i la Franja és, de fet, el primer bloc d’aquesta Agenda Estratègica, que inclou també la transformació i millora del sector agroalimentari, amb especial atenció en la sostenibilitat i la innovació, així com donar resposta a la transició energètica i el foment de les energies renovables amb respecte pel paisatge. Ha de marcar la línia per fer front, a més, als desafiaments vinculats a la recerca, a la formació i a les necessitats del teixit productiu per assegurar la captació i la retenció de talent. I, finalment, busquem consensuar quines són les infraestructures essencials, amb especial atenció a les activitats industrials, comercials i logístiques.

Amb el mateix esperit de capitalitat i d’unió, he convocat per a demà els principals agents socials i econòmics relacionats amb els sectors lleidatans més afectats pels aranzels de Donald Trump. Cal tenir en compte que els Estats Units són la setena destinació de les exportacions lleidatanes. Per això, vull escoltar els i les representants de patronals, sindicats, empreses, organitzacions agràries i empresarials i valorar l’impacte de la mesura sobre l’economia de Lleida. De la trobada, en sortirà un document que elevarem als governs de la Generalitat i de l’Estat. Sempre estaré al costat dels sectors econòmics lleidatans per treballar en favor del posicionament de la nostra producció al món. Defensar Europa és també defensar les lleidatanes i els lleidatans.