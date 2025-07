Creat: Actualitzat:

Sense imaginació no hi hauria evolució ni progrés ni nous camins. És una facultat clau en el desenvolupament de les persones, que cal promoure i estimular des de la infància. Perquè de la imaginació neixen les idees renovadores, els invents enginyosos i les solucions sorprenents. El mateix Albert Einstein assegurava que la imaginació és més important que el coneixement, perquè el coneixement és limitat.

I així, sense més límits que els valors, la convivència, la tolerància i el respecte, és com a Lleida repensem espais de la ciutat. Ho fem, a més, escoltant i dialogant, compartint i complementant. A Lleida, imaginem i participem fent equip.

Estic molt satisfet del que hem aconseguit amb els processos participatius que hem impulsat i que hem titulat amb aquest verb inspirador i, a la vegada, motivador: Imaginem. En plural. Són una manera d’entendre la ciutat des del valor real i viu de la participació, i des del convenciment que només sumant podem avançar. Està clar que la iniciativa us ha agradat perquè hem rebut prop de 200 propostes vostres per a l’antiga Estació d’Autobusos i les Platges de Lleida. Més de 850 lleidatanes i lleidatans heu dedicat temps i energia a contribuir al bé comú, prenent part en reunions, reflexions, visites i debats. I vull destacar especialment la diversitat de perfils: infants, joves, persones grans, entitats veïnals, professionals... Aquesta riquesa ens recorda que la capital que volem no es construeix només des dels despatxos, sinó que neix al carrer. És una mostra inequívoca de la corresponsabilitat que sabeu que reivindico. Per això, un cop presentades les conclusions d’aquests dos procediments, des del govern municipal assumim el repte i empenyerem fort perquè us sentiu orgulloses i orgullosos de la vostra implicació.

L’Imaginem les Platges de Lleida s’ha tancat amb 129 propostes recollides que tenen en comú la voluntat d’aprofitar l’oportunitat de recuperar la llera del riu com a espai central de la vida urbana, social i natural. Ens plantegeu que es millori l’accessibilitat al marge dret, que hi hagi connexió entre marges, que s’hi fomenti l’activitat física amb rutes de senderisme, ciclisme o cal·listènia, però també que s’hi faci educació ambiental. Vist això, el proper pas serà un concurs d’operadors que facin les seves aportacions a nivell de serveis i de lleure, ja que l’espai s’adequarà amb actuacions municipals i també d’altres administracions. M’il·lusiona el projecte de les Platges de Lleida. Us el vam exposar ja abans de ser al govern de la Paeria. Avançant, complim el nostre compromís.

Per a l’antiga Estació d’Autobusos que, per les dimensions i la centralitat, serà un espai on convisquin múltiples usos, heu imaginat serveis educatius, socioculturals i de socialització però també esportius, de lleure, comercials i gastronòmics. S’hi han detectat 81 necessitats i s’han recollit 61 propostes. Prenent tot això com a base, convocarem un concurs d’idees arquitectòniques per a l’adaptació d’aquest espai clau en el teixit urbà, que haurà de preveure l’encaix per a aquesta multifuncionalitat que permet.

El camí d’escolta activa no seria possible sense l’equip de la regidoria de Participació, encapçalat per Roberto Pino, i els d’altres regidories que hi han col·laborat. Gràcies de tot cor per la feina feta i gràcies també a vosaltres, les lleidatanes i els lleidatans, per la generositat i el compromís que són una mostra de responsabilitat. A qui diu que som als núvols, que segueixi el vostre exemple i aporti idees i projectes pel bé de la ciutat, no per embrutar-ne la imatge. Per a nosaltres, és un honor oferir aquest espai de diàleg honest, on es valora la pluralitat de mirades, es debat i s’estableixen consensos sòlids. Una ciutat viva és una ciutat que es pensa, que es qüestiona i que s’imagina col·lectivament.