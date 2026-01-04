Lleida, amb la infància
paer en cap
Ser infant és mirar el món amb curiositat. És tenir gana de descobrir i d’aprendre. Tot és nou i cada troballa serà part del bagatge. Per això, els nens i les nenes necessiten referents que acompanyin, orientin i escoltin. Que ajudin a créixer marcant límits i deixant marge per als errors, que també ensenyen. Però hi ha un tresor de la canalla que hem de preservar i compartir: la il·lusió. Demà arribaran els Reixos i, un any més, ens farem petits i petites, deixant-nos portar per la màgia.
Fem-ho amb el desig d’avançar col·lectivament, sense deixar ningú enrere. És important que, a les cartes que escrivim als Mags d’Orient, no pensem només en nosaltres. Recordem els infants que ens necessiten. Educar en la generositat i en la solidaritat és sembrar un futur més just i més humà.
Fa uns dies, us deia que hem d’avançar tenint en compte tothom. Lleida és Ciutat Educadora i Amiga de la Infància. Som una capital compromesa amb els drets dels nens i les nenes. Assegurar-ne el futur individual és garantir el bé col·lectiu. Amb el nou Model d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que ha comptat amb la implicació de la doctora Balsells, rectora de la UdL, i que té el suport de la Càtedra d’Educació i Adolescència Abel Martínez de la Universitat, posem a disposició de les famílies recursos per situar els infants al centre i guiar-los en el seu procés de creixement personal i educatiu. Treballem perquè construeixin la seva identitat dins i fora de les aules. Incidim en la gestió de les emocions, en l’autonomia i la presa de decisions, promovent l’adopció d’hàbits de vida saludables i buscant que s’estableixin relacions sanes, estables i igualitàries. Unes 300 famílies han format part del programa pilot i els resultats són molt positius. Els equips de professionals, que han treballat des de la proximitat i amb metodologies innovadores, han observat que s’ha enfortit les relacions de progenitors amb fills i filles.
Un dels pilars del model és que els nens i nenes creixin en igualtat i en equitat a través del lleure. Per això, despleguem programes i activitats que connecten els centres educatius, les famílies i els barris fora de l’horari escolar. Aquesta és l’essència d’obrir els patis dels col·legis quan acaben les classes. Enguany ja hi ha cinc centres inclosos en el projecte de Patis Vius. En la mateixa línia, aquest curs obrim les escoles bressol municipals dues tardes a la setmana perquè els pares i les mares puguin trobar-se i compartir moments amb la canalla en un entorn pedagògic. En una primera fase, aquesta iniciativa s’implementa als centres d’Albarés, Balàfia, Ronda-La Mercè i la Mitjana. A les ludoteques també hem ampliat el ventall d’activitats. Els infants hi comparteixen diversió amb companys i educadors, que estimulen la creativitat, la concentració, la memòria i l’assertivitat. Volem que els nens i nenes aprenguin i gaudeixin amb el màxim confort. Gràcies a l’esport i a la cultura aprofundeixen en els valors del respecte, la cooperació i la convivència. Impulsar casals i facilitar l’accés a les activitats és apostar per la cohesió i la igualtat. Aquest és l’esperit del Cucalòcum, un imprescindible de les festes que enguany ha crescut i s’ha consolidat com a punt d’aprenentatge i de participació. S’hi han organitzat una cinquantena d’activitats tenint en compte la diversitat i la inclusió. La Factoria dels Reixos, una altra cita consolidada, ha ampliat l’espai per aquesta edició i ha incorporat nous personatges.
Avancem amb el compromís d’una ciutat que educa i que cuida. Com a pare de tres filles, valoro que com a societat seguim construint un present i un futur amb recursos que faciliten la conciliació i que els infants puguin aprendre, imaginar i compartir. Aprofitant que s’acosta la nit més màgica de l’any, demano que els nens i les nenes sentin que Lleida acull, cuida, escolta i confia i que és un lloc on els somnis són possibles. Que creixin sabent que aquesta ciutat és casa i que sempre hi trobaran oportunitats, afecte i esperança. Us desitjo una bona represa del curs escolar.