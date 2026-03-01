L’estació més bonica d’Europa
Paer en cap de Lleida
Ha arribat el dia que esperàvem amb il·lusió. Aquest dissabte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat la nova Estació d’Autobusos de Lleida, possiblement, la més bonica d’Europa. És, a més, tota una declaració de principis sobre la Lleida que volem projectar: una capital moderna, connectada, accessible i pensada per a les persones. Hem iniciat el camí per comptar amb un nus de transports intermodal, un punt de trobada on s’enllacen els diversos mitjans de transport per facilitar les comunicacions des de Lleida i cap a Lleida.
Aquí no només es troben trens i autobusos, aquí es troben persones. Un nus intermodal implica més eficiència i més seguretat, millors transbordaments, menys temps d’espera i connexions àgils. És una aposta pel transport públic i la sostenibilitat.
El que acabem d’estrenar és, a més, un equipament amb una important empremta patrimonial. A l’època medieval, aquest punt marcava l’entrada i la sortida de la ciutat a través del barri de Sant Pau de Mercadal. Fruit del procés de transformació i de canvi que va viure la ciutat, al segle XIX s’hi va erigir l’actual edifici dels Docs que, juntament amb la farinera La Meta, són dues joies del modernisme industrial de la nostra ciutat. Estic especialment content de veure com, malgrat la complexitat de les obres, s’ha preservat l’essència de l’edifici mantenint les voltes que li donen una singularitat i bellesa especial.
I és per això que donem la benvinguda a un equipament modern, que preserva identitat i memòria i està adaptat a les necessitats de la segona capital de Catalunya. Som l’epicentre d’una àrea d’influència de més de mig milió d’habitants i de quatre milions d’usuaris. Tenint en compte això, és important posar el focus en les infraestructures com a eina estratègica i en la mobilitat territorial com a eina essencial per millorar l’eficiència en la gestió i per reduir la pressió a les carreteres. Hem de disposar d’un sistema de Rodalies eficient i ben articulat assegurant la intermodalitat en connexió amb els autobusos urbans i interurbans. Ens hem d’adaptar millor a la demanda si volem oferir un servei útil i competitiu. Les freqüències i horaris que tenim ara entre Lleida i Montsó, per exemple, no responen a les necessitats actuals. La mobilitat ha de permetre que la nostra gent es mogui pel territori i arribi al món en les condicions adients.
Amb la nova Estació d’Autobusos, es planteja una altra qüestió important: garantir el desenvolupament del nou districte de l’Estació i la permeabilitat entre el centre de la ciutat i els barris nord. Volem que aquest nus intermodal superi fractures urbanes i contribueixi al desenvolupament humà, urbanístic i econòmic de la ciutat.
Per això considerem que a aquesta estació s’hi ha de poder arribar entrant pel sud i pel nord. És a dir, per Príncep de Viana i per Roger de Llúria. Aquesta mateixa setmana he demanat al president d’ADIF avançar el desenvolupament del Pla de l’Estació obrint també l’accés a l’estació per la banda de Pardinyes.
En resum, se’ns obren, amb el nou districte, més de 100.000 metres quadrats d’oportunitats. Lleida és una ciutat pròspera i ens diuen les enquestes que almenys el 70 per cent de les lleidatanes i els lleidatans senten orgull de la seva ciutat i de la seva qualitat de vida. Estic convençut que cada cop seran més. Tanquem una setmana engrescadora amb el convenciment que Lleida guanya capitalitat, ocupació, riquesa i autoestima. I l’Estació d’Autobusos més bonica d’Europa!