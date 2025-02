Trump: 1 – educació: 0

Creat: Actualitzat:

Com a mare d’un nen, jo vull un sistema educatiu que ajudi el meu fill a llegir i a escriure, i li ensenyi matemàtiques. RES MÉS A LA CLASSE”. Això va declarar la setmana passada la secretària de comunicació Karoline Leavitt, quan se li va preguntar per la intenció expressada per Donald Trump d’abolir el Departament d’Educació dels Estats Units. En sentir-la, el primer pensament que em va venir al cap fou: “És clar, amb llegir, escriure i sumar el poble ras en té prou per a treballar en una mina, per collir olives, fer vuit hores a la fàbrica, entendre els anuncis adotzenats de la televisió i per empassar-se pel broc gros les bajanades delirants en forma de promeses del president que ha escollit.”La segona cosa que se’m va acudir de pensar és si la secretària de comunicació parlava seriosament, si realment estava dient que a l’escola no s’havia d’explicar res de ciència, salut, història i geografia, filosofia, literatura..., si realment volia dir que el propòsit de la seva administració és limitar l’ensenyament públic a la primària elemental, com fa cent anys (suficient per a ensenyar la lectura, l’escriptura i l’aritmètica elemental) i deixar tots els altres continguts i valors a les famílies, per tal que ho facin a casa.Ironies a banda, prou falta els fa als americans aprendre a llegir i escriure; segons els estudis més recents, aproximadament el 21% (uns 43 milions) dels americans adults tenen serioses dificultats de lectoescriptura, i un substancial nombre, el 54% (uns 130 milions) tenen el nivell de lectura de sisè de primària. Si Trump vol MAGA (Make America Great Again) podria començar per no menysprear l’educació.I qui diu Trump, diu també els responsables del nostre maltractat sistema educatiu, que produeix títols d’ESO (l’equivalent a analfabets funcionals en sèrie). No repetiré les estadístiques que clamen al cel quant als resultats acadèmics que perpetrem, només vull assenyalar que, com pregonen les darreres enquestes, és un fet que la ignorància estimula la creixent dretanització dels nostres joves al 50% dels quals no els importaria viure en una dictadura. Com va dir encertadament algú, sembla que hàgim externalitzat l’educació sexual a les webs del porno gratuït i l’educació política al TikTok.