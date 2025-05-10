El mal no prevaldrà
La del títol és una frase que abans-d’ahir el nou cap d’estat del Vaticà va pronunciar en el seu discurs inaugural. N’hi ha que diuen que és tota una declaració d’intencions, que si serà el nou i desitjat referent ètic que el món necessita, que si serà l’antídot del verí moral que destil·len Trump, Putin i Netanyahu..., que si tomba, que si gira. Jo, que no soc creient, en això segueixo l’evangeli de Sant Joan (20:24-31), que explica com un deixeble, anomenat Bessó, no s’empassava allò de la resurrecció de la carn i deia: “Si no li veig a les mans la marca dels claus i no fico el dit a la ferida dels claus, jo no creuré pas!” No me’n ric pas, no, de tot plegat, però ja em permetran que desconfiï de l’afany de justícia de l’Església. He vist massa com la seva delegació espanyola santificava i feia desfilar sota el pal·li el més gran i victoriós assassí que ha conegut l’Estat, i com anomenava “Cruzada” la seva sanguinària conquesta del poder.
El cert és que penso que amb meres prediccions desideratives no hi ha res a fer. Potser és aquesta la condemna fundacional del Cristianisme, ja saben, allò de no tornar mal per mal i de posar l’altra galta, que és la recepta infal·lible perquè sempre triomfin els dolents. En efecte, si l’únic que se’ns acut és no respondre a les ofenses i quedar-nos parats davant de les injustícies, ja podem anar esperant que el Déu venjatiu de l’Antic Testament faci honor a la seva promesa: “La revenja és meva” (Dt:32.35) i ens rescabali de les malifetes dels malvats.
Ja em disculparan l’èmfasi, però acabo de rellegir la Carta des de la presó de Birmingham que Martin Luther King va escriure el 16 d’abril de 1963, a la cel·la estant, per respondre als religiosos de l’estat d’Alabama (4 bisbes, tres reverends i un rabí) que havien denunciat les protestes en les quals King participava per tal de defensar els drets civils dels negres americans, víctimes seculars de la discriminació i el racisme. Els religiosos retreien a King que no sabés esperar i que a les protestes es produís violència (sempre provocada per la policia, oi que els sona, això?). King responia que, en aquest món, la justícia mai no ha estat concedida si no ha estat vigorosament exigida. Veurem si el nou Papa pren exemple.