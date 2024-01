Correcció sobre la prescripció del dret a reclamar les despeses hipotecàries

Creat: Actualitzat:

El passat 25 de gener el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que el termini perquè els consumidors reclamin als bancs la devolució de les despeses hipotecàries comença quan aquests coneixen l’abusivitat de la clàusula i els seus drets. Aquesta sentència desmunta la pràctica d’algunes entitats que afirmaven que el termini ja havia prescrit, un argument que perd validesa amb aquesta interlocutòria.En el context estatal, el Codi Civil estableix un termini de cinc anys per a les reclamacions, mentre que el Codi Civil català estén aquest període a deu anys. Les entitats, estratègicament, solien iniciar el compte d’aquests terminis des de la data de la firma de la hipoteca. Aquest enfocament limitava la capacitat dels consumidors per reclamar, ja que els bancs afirmaven que el termini havia expirat.En la sentència del gener del 2019 el Tribunal Suprem va establir un punt d’inici per a les reclamacions, fixant el 24 de gener del 2024 com a data límit. Tanmateix, el TJUE acaba de corregir aquesta interpretació a l’afirmar que el termini de prescripció comença amb l’efectiu coneixement del consumidor sobre l’abusivitat de la clàusula. Aquesta decisió del TJUE té un impacte significatiu, ja que impedeix als bancs la possibilitat d’al·legar la prescripció del termini com han anat fent fins ara.És rellevant assenyalar que la qüestió prejudicial va ser remesa per l’Audiència Provincial de Barcelona, que estava considerant alguns casos en els quals una sèrie d’entitats havien negat la devolució de les despeses hipotecàries al·legant la prescripció del dret a reclamar. La sentència del TJUE respon a aquesta qüestió i complementa la remesa pel Tribunal Suprem el juliol del 2021 consistent a conèixer quan comença a comptar el termini de prescripció, qüestió aquesta última que encara es troba pendent de pronunciament.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. D’altra banda, us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.