Videovigilància i seguretat ciutadana

La regulació de la videovigilància sempre ha estat motiu de discrepàncies. I amb tota la raó, perquè la nostra intimitat ha estat, és i hauria de ser un bé preuat i altament protegit. Però l’evolució de la tecnologia ha posat al nostre abast una sèrie d’eines i mitjans que, precisament, faciliten filmacions, fotografies, gravacions de veu i tot allò que, de fet, la normativa s’ha afanyat a preservar o, almenys, a intentar-ho. Aquest fenomen xoca frontalment amb la seguretat quan es tracta de custodiar l’espai públic i la gestió d’allò que hi passa. I no parlo dels fets amables que s’hi donen, sinó d’aquelles circumstàncies que perjudiquen i malbaraten la convivència. Estarem d’acord en el fet que no podem convertir els espais públics en escenaris on el Gran Germà tot ho veu. No obstant, quan passa allò que ningú vol que passi, tots voldríem tenir les imatges, perquè aquells que en són responsables siguin reconeguts i portats davant la justícia. Hi ha un problema, però, que se sol manifestar en les zones amb menys població. A les zones rurals fer instal·lacions de videovigilància, fins i tot quan les mateixes administracions locals en són les impulsores, es torna quasi una missió impossible. I el cert és que pensem que seria extremadament útil, fins i tot per aconseguir un efecte dissuasiu, el fet de poder disposar d’aquesta tecnologia de forma més àmplia i estesa. Existeix un projecte finançat amb fons europeus del qual n’és beneficiària econòmica la Generalitat, que en principi finalitza el gener de l’any 2025. Sabem també que aquest projecte ja s’ha posat en marxa en diferents poblacions de la demarcació de Lleida i que hi ha un acord de Govern del juny del 2023 amb assignació pressupostària als efectes.Però creiem que és del tot necessari ampliar i facilitar aquests mitjans a aquells municipis que es troben més desemparats. Les zones rurals, pel que ens diuen, estan patint la rauxa del fenomen delinqüencial i ara ja es tracta d’una clara necessitat. Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals estan fent una gran tasca en la gestió de les zones rurals. Però arribats aquí, fins i tot els cossos policials necessiten més mitjans i recursos. Trobem del tot pertinent potenciar aquests mecanismes tecnològics per donar seguretat a tothom per igual. Ho necessitem amb urgència.