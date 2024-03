Mor l’històric locutor de Lleida Pere RoviraGràcies, Pere!

Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ L’històric locutor de ràdio Pere Rovira va morir ahir als 81 anys. Rovira va ser una de les veus de la ràdio dels anys 70 i 80 a Lleida, juntament amb Mari Bometón. La seua trajectòria va transcórrer sobretot a Ràdio Popular i posteriorment en la Cadena Cope. Des del 2015 patia la malaltia del Parkinson, que va revelar en un blog personal. Recentment, el 3 de març, va resumir en una última publicació algunes de les activitats de la seua trajectòria personal.Pere, m’hauria encantat poder veure’t fer ràdio en directe, escoltar com el teu sentit de l’humor i la teva professionalitat animaven la programació de Ràdio Popular. Jo et vaig conèixer quan ja no feies antena i sempre m’has demostrat que coneixies el mitjà, encara que estiguessis lluny del micròfon. La ràdio que tu feies, juntament amb altres companys i companyes, era una ràdio plena d’imaginació, plena de compromís i vocació de servei, no només per informar, sinó també per divertir i acompanyar. Saps, tan bé com jo, que si alguna cosa té la ràdio és que enganxa i és difícil desenganxar-se’n, encara que la vida et porti per altres camins. Tu has estat i ets història de la ràdio de Lleida i de la ràdio en general, els que treballàveu en la teva època éreu autèntiques estrelles. Gràcies, Pere, per ser un referent i exemple d’una professió tan maca com la de locutor. Que l’estrella que vas ser continuï donant llum, de tal manera que quan mirem al cel, ens sembli sentir la sintonia d’un programa i la teva veu que encara ens acompanya. Amic, els companys i companyes de Cope Lleida et trobarem a faltar, et feies estimar. Bon viatge, Pere!!!