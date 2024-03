Una audiència provincial fixa una pensió de 40 € per mantenir una mascota

Creat: Actualitzat:

Recentment, l'Audiència Provincial de Pontevedra ha estat pionera al dictar una sentència de divorci per la qual es fixa una pensió de 40 euros mensuals per a la manutenció de la mascota familiar. Es tracta d'una sentència que ratifica la dictada prèviament per un jutjat de primera instància de Vigo.A banda de tractar en la resolució les qüestions habituals en aquests casos, com ara la guarda i custòdia dels fills, pensió d'aliments per a ells, entre d'altres, ve a disposar qui es cuidarà de la mascota familiar. Ho farà l'esposa, havent de pagar l'espòs 40 euros mensuals per a la seua manutenció, abonant per meitats les despeses de veterinari i qualsevol despesa extraordinària que generi l'animal. La sentència és conseqüència de la reforma haguda amb la Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil respecte al règim jurídic aplicable als animals, declarant que les mascotes són éssers vius dotats de sensibilitat i membres de la família. Fins a la reforma eren considerats com un bé moble semovent, és a dir, com una cosa.Per tant, en els convenis reguladors dels procediments de família s'haurà d'incloure les mascotes. És a dir, entre les seues clàusules es concretarà qui es fa càrrec de les cures i custòdia de l'animal, així com la manera de realitzar el repartiment de les despeses que comporta la seua cura i benestar. El mateix en els casos contenciosos, s'hauran de preveure aquestes qüestions. La Llei 7/2023 de Benestar Animal té com a objecte la protecció dels animals i evitar el seu abandó, així com les obligacions i les prohibicions dels seus amos. Per això, regula un sistema d'infraccions i sancions. El nostre ordenament jurídic actual considera que les mascotes formen part de la unitat familiar i, per tant, davant d'una separació o divorci, haurà de preveure's a qui en correspon la cura i en quines proporcions es distribueixen les despeses per al seu manteniment i per a altres necessitats per al seu benestar.