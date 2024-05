El play-off arranca a casa

El Lleida Esportiu rep avui (19.00/Lleida En Joc) el Ieclà en el primer dels quatre partits que haurà de disputar per obtenir l’ascens a Primera RFEF en el play-off. El conjunt blau, que va acabar la Lliga en cinquena posició del Grup 3 després d’estar entre els tres primers durant tota la temporada, se la jugarà a la primera eliminatòria contra el Ieclà, segon classificat del grup 4, que va ser el principal aspirant per arrabassar l’ascens directe al Sevilla Atlètic, tot i que ja va afrontar les últimes jornades sense opcions de ser primer i amb la segona plaça assegurada matemàticament.

Per la situació classificatòria de tots dos equips, el Camp d’Esports acollirà el partit d’anada de l’eliminatòria, per al qual el club ja ha venut 5.518 entrades, en el que suposarà el primer partit de play-off que viu l’estadi lleidatà des del 2016. Llavors el conjunt blau es va quedar a les portes de pujar a Segona A, després de superar les dos primeres eliminatòries, contra Barakaldo i Madrid Castella, però va caure en l’última davant del Sevilla Atlètic a la tanda de penals, malgrat que a l’anada a casa va perdre per 0-1.Tanmateix, el del 2016 no va ser l’últim play-off que va jugar el Lleida, ja que l’any 2021, ja a Segona RFEF, també el va disputar, malgrat que no va arribar a jugar a casa, ja que va perdre en la primera eliminatòria, a partit únic, davant del Sestao River a Elda.En aquesta ocasió, el conjunt lleidatà provarà de superar les dos rondes necessàries per aconseguir “l’únic objectiu a partir d’ara, que és l’ascens”, segons va declarar el tècnic blau, Ángel Viadero. Per aconseguir-ho, el Lleida provarà d’encarar la tornada de diumenge vinent a Iecla amb una bona renda, confiant en les bones xifres que ha registrat aquesta temporada al Camp d’Esports. En 17 partits, ha sumat 12 victòries, un empat i quatre derrotes, totes davant dels rivals directes i per 0-1, l’última contra l’Europa a la penúltima jornada de Lliga.Tot i que Viadero va deixar clar que “mirar enrere no serveix de res, perquè el que hem fet fins ara ja no té valor i comencem una competició totalment diferent”, el conjunt blau va acabar la fase regular sumant un punt dels últims nou en joc i set dels últims quinze. Cert és que el Ieclà va acabar fins i tot pitjor, ja que només va aconseguir quatre punts en les últimes cinc jornades, encara que Viadero va lloar la seua competitivitat i “el segell d’autor de l’entrenador (Adrián Hernández) que té l’equip”. “Són jugadors joves i que venen del fang i això els fa perillosos”, va afegir.El càntabre només va confirmar que serà baixa Musa Isah, que va veure la cinquena groga contra l’Hèrcules, però altres jugadors, com Joan Campins –que va sortir lesionat de la primera part a Alacant–, són dubte.

I NO, NO ens referim a la jornada electoral. Avui el Lleida se la juga davant del Ieclà. Sí, és veritat, quedarà el partit de tornada i si la cosa va bé, una segona i última eliminatòria per saber si aquesta il·lusió venuda des de l’inici de temporada en forma d’“Aquest any sí”, i que ha anat desdibuixant-se a mesura que avançava la cosa, segueix dempeus o si, al contrari, esdevé una decepció majúscula. Avui el Camp d’Esports estarà a vessar contra el conjunt murcià amb l’objectiu d’aconseguir un bon resultat per a d’aquí a una setmana a Iecla. Davant d’aquesta entregada afició els de Viadero han de demostrar que aquesta maledicció que els ha perseguit contra els grans al llarg d’aquesta Lliga (no ha guanyat cap dels vuit partits davant de rivals directes) ja ha quedat oblidada. Ja és història. Avui, com diu la cançó, pot ser un gran dia. Jo m’ho plantejo així.

El Ieclà va perdre en l’única visita al Lleida fins a la data, el 2004

L’única visita fins a la data del Ieclà al Camp d’Esports va ser la temporada 2003-04, en la qual la llavors UE Lleida va aconseguir l’últim ascens de categoria, de Segona B a Segona A. En aquella temporada, el conjunt murcià, llavors Ieclà CF, va perdre per 2-1 en la visita al feu lleidatà, gràcies als gols de Borrell i de Santos, que va trencar l’empat que havia establert Antonio Roa, que va marcar en la seua tornada al Camp d’Esports amb l’equip murcià. A més, el partit de la primera volta a La Constitución de Iecla d’aquella temporada també va acabar amb triomf lleidatà (0-1).