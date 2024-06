Creat: Actualitzat:

In&Out és una pel·lícula nord-americana del 1997 dirigida per Frank Oz. Va comptar amb les actuacions de Kevin Kline, Tom Selleck, Joan Cusak, Matt Dilon, Debbie Reynolds, Bob Newhart, Shalom Harlow i Wiford Brimley. El guió està escrit per Paul Rudnick. Va ser estrenada als Estats Units el 19 de setembre del 1997. La pel·lícula està inspirada en el discurs pronunciat per Tom Hanks al recollir el seu Oscar el 1994 com a millor actor pel seu paper a Philadelphia, en el qual esmentava el seu professor de teatre de l’institut Rawley Farnsworth i el seu antic company de classe John Gilkerson, “dos bons nord-americans gais, dos persones meravelloses amb les quals he tingut la sort de trobar-me”.La diferència està en el fet que a la pel·lícula l’al·ludit, fins aquell moment, no és conscient d’aquesta realitat. Un professor que, en edat adulta, encara no coneix la seua veritable identitat, havent tingut una vida figurada. Avui dia, les empreses, amb uns índexs d’absentisme al voltant del 30% per estrès laboral i un 90% de desinterès professional, tenen una gran responsabilitat per aconseguir mantenir la motivació i implicació dels seus empleats.Fer un seguiment recurrent de factors detonadors de burnout per intervenir a temps, un acompanyament continuat del talent intern per al seu màxim acompliment i incorporar sistemes de gestió automatitzats que els permetin implementar mesures i millores contínues són part de la solució.Paral·lelament, realitzar formacions ad hoc que fomentin els seus valors i cultura corporatius, mostrant resultats dels seus equips i animant-los a perseverar, són una altra part de la solució. En aquest camp, tenim molts gurus de la felicitat que imparteixen xarrades, formacions i seminaris per transmetre entusiasme, autoconfiança, motivació i algunes pautes senzilles perquè els assistents prenguin consciència de detalls del seu entorn i li donin valor. En fi, “els donen sabó”. Sí, exacte, els diuen a les persones com d’agradable és el seu entorn, la importància del que tenen i el que són, que és cert, però això és només una part de la seua realitat: la que els dona seguretat, la que fa que s’aixequin cada dia i continuïn fent el mateix. Aquestes persones surten de la sala amb un somriure, que oblidaran l’endemà, quan tornin a trobar-se amb la seua realitat.Kevin Klein, en la seua vida figurada, era mitjanament feliç, se sentia integrat formant part d’un context determinat en el qual era valorat. Quan li descobreixen la veritat, es desestabilitza i inicia una croada per corroborar o desmentir els fets. Aquesta nova situació no controlada l’expulsa del seu context i el llança a tota una nova experiència vital en la qual haurà de tornar a encaixar totes les peces. Inquietant, oi?I vosaltres, creieu que podríeu identificar el vostre veritable leitmotiv, assumir-lo i tirar endavant? Heu realitzat l’exercici d’identificar-lo? Cal ser valent per mirar cap a dins. El més fàcil, o la tendència general, és buscar enfora. Error. La solució es troba en el vostre interior, allà trobareu els vostres veritables motius, les fonts de motivació, i aquestes sí que són infrangibles. És un nou camí per disfrutar de l’aprenentatge, de com ens forgem, de com s’estimula el nostre cervell pel nou repte. Només si estem disposats a aprendre, pararem atenció al que és nou, a referents, emprenedories i noves idees, ja que, com va dir Siddhartha, “el bon mestre arriba quan l’alumne està preparat”.