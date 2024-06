Creat: Actualitzat:

a Previsiblement Irracional, Dan Ariely no només explora les peculiaritats del comportament humà, sinó que també ofereix valuoses lliçons sobre lideratge. A través dels seus estudis i experiments, Ariely revela com els líders poden comprendre i aprofitar les irracionalitats predictibles de les persones per inspirar, motivar i guiar els seus equips de manera més efectiva. Un dels conceptes clau que Ariely destaca és el poder del context en la presa de decisions. Els líders que comprenen com l’entorn influeix en el comportament poden dissenyar entorns que fomentin decisions positives i productives. Per exemple, en els seus estudis sobre l’efecte de les opcions de subscripció, Ariely mostra com la presentació d’opcions pot influir en les eleccions de les persones. Els líders poden aplicar aquesta idea creant entorns de treball on les opcions més beneficioses siguin les més visibles i accessibles, guiant així els seus equips cap a decisions que beneficiïn tant els individus com l’organització. Ariely també aborda la importància de la motivació i la gratificació en el lideratge. En els seus experiments sobre el descompte hiperbòlic, on les persones prefereixen recompenses immediates a beneficis a llarg termini, Ariely suggereix que els líders han de dissenyar sistemes d’incentius que equilibrin la gratificació a curt i llarg termini. Per exemple, els líders poden establir fites intermèdies amb recompenses més immediates, mantenint així la motivació alta al llarg del temps. L’honestedat i la integritat són fonamentals en el lideratge i Ariely proporciona insights valuosos sobre com els líders poden fomentar una cultura d’honestedat. Els seus experiments sobre la deshonestedat mostren que les persones són més propenses a ser honestes quan senten que estan sent observades i quan hi ha un codi de conducta clar. Els líders poden aplicar-ho establint expectatives clares i transparents sobre l’ètica i el comportament, i creant un entorn on la transparència i la responsabilitat siguin valorades. Ariely també emfatitza la importància de les expectatives i la percepció en el lideratge. En els seus estudis sobre com el preu influeix en la percepció d’eficàcia, com en el cas dels analgèsics placebo, mostra que les expectatives poden alterar significativament les percepcions i comportaments. Els líders poden utilitzar aquesta comprensió per establir expectatives positives i altes per als seus equips. Al comunicar confiança i altes expectatives, els líders poden influir en com els empleats perceben les seues pròpies capacitats i resultats, fomentant un major acompliment i satisfacció laboral. El llibre també aborda l’impacte de la relativitat en la presa de decisions. Ariely mostra que les persones avaluen les seues opcions en comparació amb altres de disponibles, la qual cosa és una lliçó crucial per als líders. Al proporcionar comparacions clares i rellevants, els líders poden ajudar els seus equips a prendre decisions més informades i alineades amb els objectius organitzacionals. Finalment, Previsiblement irracional destaca la importància del disseny de polítiques i sistemes que alineïn els incentius individuals amb els objectius organitzacionals. Ariely argumenta que els líders han de crear sistemes que guiïn automàticament el comportament desitjat. Això pot incloure des de l’automatització d’estalvis per a la jubilació fins a la implementació de programes de benestar que fomentin hàbits saludables.