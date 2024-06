Tribunal suprem: extincióde la prestació d’atur per sortir del territori espanyol

Creat: Actualitzat:

El passat 29 d’abril el Suprem va dictar una sentència per la qual legitima la suspensió del cobrament de la prestació d’atur a aquell ciutadà que surti del territori espanyol per més de quinze dies sense informar abans el SEPE. El cas tracta d’una persona a qui se li va reconèixer el dret a cobrar la prestació d’atur per a majors de 55 anys. La Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres va comunicar que havia entrat en territori espanyol el gener del 2016. Com a conseqüència d’això, el SEPE va acordar l’extinció de la prestació el gener del 2020, reclamant-li la devolució del que havia cobrat indegudament des de l’esmentada data fins al 2019. La quantitat que reclama és de 16.222 euros. L’administrat va al·legar en la seua defensa que només constava acreditada l’entrada al territori, però no el fet que la durada de l’estada a l’estranger fos superior a 15 dies.No obstant, malgrat que competeix al SEPE provar que l’estada va ser superior a 15 dies, considera que és legítima l’actuació de l’Administració. Ho motiva el fet que sí que queda provat que mai no va complir la seua obligació de comunicar a l’esmentada entitat la sortida del territori de l’estat. Per a l’Alt Tribunal, aquesta manera d’actuar justifica l’extinció de la prestació, manifestant que aquesta conseqüència es produirà quan “no està prèviament ni comunicada ni autoritzada”, la qual cosa “constitueix la infracció que se sanciona”.El Suprem aplica l’art. 271 de la Llei General de la Seguretat Social, que regula la suspensió del dret de cobrament de la prestació d’atur quan s’efectuïn estades o trasllats de residència a l’estranger per més de 15 dies si no s’autoritza per l’autoritat competent. Complementa la seua motivació l’art. 25 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, incardinant-se el supòsit de fet concurrent en una infracció greu.Per tant, confirma la resolució del SEPE, estimant el recurs plantejat per l’administració.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.