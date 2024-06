Creat: Actualitzat:

A començat er estiu e tamb eth s’an acabat es classes entà toti es escolans. Entàs mès petiti comence un periòde d’activitats mès ludiques, casals, colònies, talhèrs, campaments, pr’amor qu’es vacances non tostemp coïncidissen tamb es des pairs e mairs. N’i a qu’acabèren era escòla diuendres 21 e dimars 25 ja an començat es activitats d’estiu, alavetz sòrt en i a entà poder auer ua conciliacion familhar, un equilibri enes oraris.Bèth un gesserà entà dehòra, plaja o montanha, e compartirà tamb d’auti companhs dies de gaudi, realizarà bèra activitat esportiua naua, aprenerà a anar en bicicleta, practicarà e refortilharà ua lengua naua, coneisherà naui lòcs o gaudirà dera natura e des amics. Es mès grani que ja acaben era sua etapa en territòri, ja an hèt era selectivitat , ja saben eth resultat e ara a escuélher entà a on anaràn, Lhèida, Barcelona, Òsca.. bèri uns ac an clar e ben pensat, mès d’auti encara ac an de romiar un shinhau mès. E ara que poguen entrar ena Universitat que volerien! An d’aprofitar er estiu, pr’amor qu’en seteme es camins se dividiràn. Es companhs/es qu’an agut pendent era sua escolarizacion en pòble, ara ja non contunharàn amassa, s’an hèt grani e camparàn tamb nostalgia aquerò que dèishen, mès tanben tamb illusion deth futur que se les daurís. Tàs familhes tanben ei un temps de descans, eth cors ei frenetic, pr’amor dera agenda des hilhs e hilhes plies d’activitats, includides era majoritat des dimenjades tamb er esquí, corses, partits de fotbòl, etcVacances ben mereishudes entà toti, mès sustot entàs mainatges e mainades que s’an esforçat pendent eth cors entà apréner e créisher, ara tòque recuperar fòrces e coma non, tanben uns dies entà compartir tamb era familha!