Les cadenes es rendeixen a La 1

Creat: Actualitzat:

En un exercici d’intel·ligent pragmatisme que els honra, les cadenes televisives d’aquest país han arriat veles per deixar passar el tsunami d’audiències de la final de l’Eurocopa 2024 d’aquesta nit, procurant que els danys siguin els mínims. Si La 1, que en té els drets d’imatge, ha anat pujant, partit a partit, fins a arribar al 76 per cent de les semifinals contra França, quin registre aconseguirà aquesta nit? El 90, o més? O sigui, que no s’han trencat el cap i han pensat allò que sigui el que Déu vulgui. La que més s’ha significat ha estat Telecinco, que ha posat a la nevera una entrega de Supervivientes i emetrà, en horari futboler, per enèsima vegada, Titanic, que, total, deu haver pensat, com que s’enfonsarà igualment! I és que l’efecte Lamine afecta igualment fins i tot TV3, que col·loca dos 30 minuts per competir.. Antena 3 manté la seua sèrie Secretos de familia, que pot suportar la clatellada; La Sexta reposa Anatomía de.. i Cuatro, una altra pel·lícula.. Això sí, La 2 emet després Isla bonita, que si guanya Anglaterra és un títol polític molt incorrecte.