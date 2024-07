El donant d’esperma en sèrie

Creat: Actualitzat:

Jonathan Jacob Meijer és un músic neerlandès que compta amb un canal a YouTube amb més de 21.000 seguidors, però el seu salt tant a la petita pantalla com als titulars de la premsa internacional no es deu precisament al seu talent musical. S’estima que des del 2007, any en què va començar a dedicar-se a la donació de semen des del web spermaspenderinfo.net, podria haver tingut més de mil fills. Conegut popularment també com l’esperminador, Jonathan es venia com un mascle alfa amb una esperma d’alta qualitat –80 a 100 milions per mil·lilitre–, incidint a més en els seus dots artístics i erigint-se com un salvador per a aquelles famílies que no podien tenir fills. El director Josh Allott (Roman Kemp: Our Silent Emergency, How to Hire a Hitman) recull la seua aberrant història en aquest docusèrie de tres episodis, iniciant la investigació als Països Baixos. Allà contacta amb parelles i mares solteres que en el seu dia van recórrer a l’artista per procrear, que asseguren que Meijer els aconsellava a més realitzar la donació mitjançant el coit –opció que la majoria va rebutjar. Els bancs d’esperma d’Holanda van ser el seu següent objectiu, arribant a registrar-se 102 casos d’èxit i contravenint les lleis del seu país natal, que limiten el nombre de fills fins a 25 de fins a 12 mares diferents. Però la seua croada per la gestació indiscriminada no va acabar allà, sinó que posteriorment la va traslladar a clíniques internacionals com Cryos International i a altres punts del globus com Austràlia. No seria fins al 2023 que la Fundació Donorkind va presentar una demanda civil contra el músic per temor a l’incest involuntari entre els fills i per vulnerar la legislació holandesa. Les mentides de Meijer a les famílies i dones solteres per portar a terme les seues donacions i el misteri de quants fills va arribar a tenir en realitat serveixen com a eixos centrals del guió, que fa servir recursos narratius molt similars als del film Amor, assetjament, assassinat (2024) com la recreació dels fets amb les mateixes persones que els van protagonitzar, però es troba massa a faltar la presència del donant en sèrie en el xou per la seua negativa a participar-hi. Els que estiguin interessats a aprofundir sobre la qüestió de la donació d’esperma poden fer-ho amb la magnífica pel·lícula documental Spermworld (2024) de Lance Oppenheim (Una classe de cel, Ren Faire), disponible a Apple TV+.