Ara fa un any, durant el ple en què es va aprovar el cartipàs municipal, vam alçar la veu en el moment en què es van publicar els nous sous de l’Equip de Govern. Per sort, no vam ser els únics. També ho va explicar en aquest article el Sr. Martín, sempre tan encertat ( consulteu l’article ). En resposta al ple, l’Equip de Govern, ens va dir textualment que 1) els sous s’havien reduït en valor absolut (escolteu l’alcalde aquí), 2) com que eren menys regidors, aquests suportaven una major càrrega de feina i 3) els sous i salaris s’havien de jutjar per la gestió feta (escolteu el primer tinent d’alcalde aquí).

El mes de desembre aquesta fotografia va tornar a estar en boca de tothom. L’entrada dels regidors del grup municipal de Junts a l’Ajuntament la vam interpretar com un increment dels recursos i la capacitat organitzativa de l’Ajuntament. En aquell moment vam aixecar de nou la veu. Vam demanar el que crèiem que era just. Si l’Equip de Govern al seu moment havia dit que els sous eren alts per manca de regidors, ara que n’entraven de nous existia l’oportunitat de reduir despesa o, si més no, de no augmentar la. La seva resposta: el silenci. Bé, de fet, no va ser el silenci. Encara va ser pitjor.

El cap de llista de Junts va tenir les penques, per dir-ho clar i català, que ell havia renunciat a la seva retribució de 9.000 €/any, acordada al ple de juliol com a portaveu del grup municipal. Però què passa si un regidor que està a l’Equip de Govern renuncia a aquesta retribució? Doncs que, si es tenen en compte les dietes i les indemnitzacions per assistències (plens, juntes de portaveus i comissions, entre d’altres) aquesta quantitat gairebé es triplica. Per això us deixem aquí el moment en què ens menteix, per si ho voleu sentir en primera persona. La nostra conclusió: tothom vol sucar pa al mateix plat.

Avui fa un any del ple en què es va aprovar el cartipàs municipal. Més de 8 mesos des que l’equip de Junts, si es pot dir així (vosaltres ja m’enteneu), va entrar a formar part del govern. I quina és la fotografia a dia d’avui? Som al mes de juliol i els pressupostos d’enguany encara estan pendents d’aprovar (els propers dies us n’ampliarem la informació). Cadascú veu les coses i les viu com vol. La nostra opinió: quina frustració i quina mandra d’Ajuntament!

Després d’un any de gestió, podem dir, sense pèls a la llengua, que cobren més del que es mereixen. Per nosaltres, ser al govern no vol dir anar a tallar la cinta, fer-se la fotografia amb el tractor més gran de la Fira o dir unes paraules a cada un dels actes que es celebren al municipi. I que consti que amb això no volem dir que no s’hagi de complir amb uns mínims de representació institucional. Però sí que per nosaltres ser al govern vol dir deixar-se la pell per millorar Mollerussa. I després d’un any, estem exactament al mateix lloc, o potser no, potser estem pitjor.