El primer que ha de saber per usar la IA

No és novetat que una tecnologia arribi a les nostres vides. I també que es converteixi gairebé en invisible, com ha passat amb multitud d’eines i tecnologies que utilitzem diàriament. No sabem com o per què funcionen moltes d’aquestes, però sí que sabem manejar-les. En aquest sentit, moltes persones aprendran a utilitzar la intel·ligència artificial (IA) perquè cada vegada serà més ubiqua a la nostra ciutat, feina i llar. I potser el tipus d’IA que utilitzem més habitualment sigui la IA generativa, la que genera respostes a les nostres preguntes en un llenguatge que podem entendre. Així, la IA generativa pot donar respostes elaborades, com si fos intel·ligent, perquè porta anys d’entrenament amb una programació molt complexa i, a més, li han subministrat milions de dades.Què hem de tenir en compte per fer anar adequadament aquesta tecnologia? Com podrem obtenir tot el partit possible de la IA? Abans que res, i sobretot, hem de ser creatius, crítics i eclèctics. Tres idees que faran que la seua gestió de la IA vagi per bon camí: posi en joc la imaginació i la creativitat, sigui crític o crítica, no accepti el primer que li proporcionin perquè sí, i utilitzi més d’un chatbot (plataforma) d’IA generativa.En primer lloc, per obtenir bons resultats a l’interactuar amb la IA hem d’utilitzar la nostra creativitat. Imaginem que li demanem que ens prepari unes vacances en una destinació determinada. En qüestió de segons tindrem un pla complet de vacances. Tanmateix, qui es quedi amb això no estarà obtenint partit de l’eina, serà un resultat pobre (encara que molt ràpid). Igual que per planificar unes vacances haurem de conversar una o més vegades amb un agent turístic, o dedicarem un temps a contrastar rutes, llocs i preus a internet, hem de continuar preguntant i demanant detalls a la IA, hem de posar en marxa la nostra creativitat per anar afinant, per anar modelant el primer pla que ens va oferir la IA fins que tinguem davant un pla de vacances que sigui de veritat el més ajustat a la nostra idea, el millor possible. Que serveixi aquest exemple per a l’ús de la IA a la llar, a la feina o en l’aprenentatge. En segon lloc, ser crític amb els resultats que la IA proporcioni millorarà el que volem obtenir. No ens hem de conformar amb la primera, o segona, o tercera resposta de la IA mentre no obtinguem precisament el que desitgem. Sens dubte, l’ésser humà és qui ha de dirigir el procés, és el responsable d’utilitzar o no el que la IA ofereix. A banda de millorar el que busquem, qüestionar el que la IA ofereix farà que aquesta s’esforci a proporcionar un millor resultat o fins i tot que busqui altres punts de vista. Per a això haurem de revisar, rellegir, repensar, considerar una vegada i una altra la resposta de la IA, de manera que anem guiant-la fins que obtinguem justament el que necessitem. En tercer lloc, hauríem d’utilitzar més d’un chatbot d’IA per contrastar i millorar els resultats que ens proporcioni. ChatGPT, Claude i Gemini són els tres chatbots d’IA que més s’utilitzen ara. Exactament igual que faríem al consultar diversos llibres, o diversos llocs web, o fins i tot acudir a diverses persones perquè ens aconsellin, per resoldre una qüestió bé podríem comparar la mateixa petició en dos chatbots diferents, o demanar a un que millori el que ens ha donat l’altre. Esperem que aquestes idees l’ajudin a treure partit de la IA generativa, més enllà d’escriure en un teclat i veure que el chatbot respon en qüestió de segons. Si ho desitja, des d’Executive HR Talent tornarem per comentar aspectes relatius a la IA del dia a dia.