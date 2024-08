Els cants de sirenes a l’odissea i el control del mòbil als menors

Creat: Actualitzat:

L’Odissea narra les peripècies d’Odisseu en el viatge de tornada a Ítaca després de la guerra de Troia, aventures que el protagonista supera gràcies a una barreja d’enginy i prudència i amb ajuda de dues Deesses.Al cant XII la deessa Circe avisa Odisseu del perill que suposen les sirenes que viuen al mar, ja que tenen el do d’atreure-hi els mariners amb la seva seductora música per després morir a les mans.Aquest poema èpic ens serveix com a excusa per posar en relleu l’Odissea –que la RAE defineix com a successió de peripècies, en general desagradables, que li passen a algú– que alguns progenitors pateixen a l’hora de gestionar l’ús dels dispositius digitals a l’entorn familiar, cosa que els obliga a dissenyar una estratègia de mediació parental per anar-la adaptant a la maduresa i a l’edat del menor.Doncs bé, les seductores sirenes serien avui l’entorn digital i tots els seus dispositius digitals que habiten i governen aquest enorme mar que és internet i que atrauen amb la seva veu celestial, qualsevol navegant despistat que sedueixen per portar-lo directament a la perdició i al contrari els navegants marins en la seva versió digital són Odisseu, el rei d’Ítaca que viatja cap a la seva estimada pàtria amb els seus companys mariners.Així quan els protagonistes de l’Odissea són a prop de l’illa de les sirenes, Odisseu executa el pla de protecció dissenyat per Circe per evitar caure a les urpes d’elles i així ordena als mariners que es tapin les orelles amb cera per evitar escoltar els seus cants, mentre que el mateix Odisseu demana ser lligat al pal del vaixell per poder sentir els irresistibles càntics, amb l’ordre això sí que sota cap concepte el deslliguin per no caure a les seves terribles mans.I és quan naveguen per davant de l’illa que Ulisses escolta els càntics de les sirenes, moment en què demana als seus companys que el deslliguin per sucumbir als seus fascinants encants, instrucció que desoeixen, cosa que porta els mariners i el mateix Odisseu a sortir indemnes i que puguin continuar el viatge.Aquest poema èpic del segle VIII aC ens pot donar algunes pistes sobre com afrontar els desafiaments de l’ús dels dispositius digitals a l’entorn familiar, tenint present que Odisseu va deambular 10 anys pel mar Mediterrani passant per tota mena de penalitats i patiments fins a tornar a Ítaca i així retrobar-se amb la seva dona Penèlope i amb el seu fill Telèmac, cosa que va aconseguir gràcies a la seva estratègia i astúcia, però sobretot amb l’ajuda de Pal·las Atena, que és la deessa de la guerra, però també de la saviesa i de la deessa Circe, una bruixa experta en pocions màgiques, figures mitològiques a les quals podem demanar consell com a progenitors per anar dissenyant la nostra pròpia estratègia de mediació parental, si és clar no tenim millor alternativa.