Aquests dies se celebra la 33a edició dels Jocs Olímpics d’estiu a París. Com històricament ja ha succeït en anteriors ocasions, mentre aquest esdeveniment mundial segueix el curs habitual, el món es troba immers en guerres i altres conflictes polítics. Tanmateix, això no seria un succés que calgués destacar –el món està permanentment en conflicte, mentre tothom seguim amb les nostres vides!–, si no fos perquè el Comitè Olímpic Internacional (COI), “amb l’objectiu de mantenir l’autonomia de l’esport i evitar la politització de les competicions esportives”, no hagués exclòs Rússia i Bielorússia, només, per considerar que el conflicte bèl·lic a Ucraïna representa una violació flagrant de la “treva olímpica”. En canvi, per què no ha exclòs Israel o altres països actualment en conflicte? La realitat és que els JJOO s’han utilitzat com a plataforma per a la promoció d’ideologies polítiques des de l’antiga Grècia. Atenes i Esparta ja utilitzaven aleshores els Jocs per demostrar la supremacia militar, cultural i política. Uns 2.800 anys més tard, seguim actuant de la mateixa manera. El conflicte d’Israel amb Palestina fa més de “100 anys” que dura i amb una història real que fa plorar si t’hi pares a pensar, atès que una cosa són les nacions i l’altra, molt diferent, les persones. En aquest context, em sembla lògic, i inclús saludable, observar com esportistes sensibilitzats boicotegen tornejos, malgrat la pèrdua del que es percep com una oportunitat única en la seva carrera. Quan tot allò que ens envolta esdevé en causa política (i humanitària!), les competicions esportives no són una excepció. No obstant, és evident que si haguéssim d’excloure tots els països que, directament o indirecta, participen dels conflictes armats, els JJOO no se celebrarien. O és que els EUA i Europa no envien armes a Ucraïna? O la Xina i Europa al continent africà? Tanmateix, no hi ha països d’Àfrica en guerres civils constants? Si 5 són les anelles que unides representen l’aliança entre els continents del món –Àfrica, Amèrica, Àsia, Oceania i Europa– i aquest és el símbol que millor reflecteix l’esperit dels Jocs, la “treva olímpica” propiciada pel COI s’hauria d’estendre a tots els països sense excepció. I, tant de bo, aquesta es complís i fos, no només, olímpica.