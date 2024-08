La nostàlgia és lliçó d'història

Publicat per Miguel Macías Novau Verificat per Creat: Actualitzat:

Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX Lisa Kudrow, al centre, al costat de Kal-El Tuck i la resta de lladres. - NETFLIX

Un altre remake d’un èxit dels 80, una altra sensació que no s’ha sabut traslladar l’encant que el va caracteritzar als nostres temps. Però ni les audiències són ara les mateixes, ni és per això un fracàs. Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras, Jojo Rabbit) intercanvia la màgica narrativa del film clàssic homònim de Terry Gilliam (Brazil, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores) per una moderna mirada educativa basada en l’humor absurd. La trama gira entorn de Kevin (Kal-El Tuck), un nen d’11 anys apassionat de la història, el qual es troba de manera fortuïta amb un grup de lladres. La pintoresca quadrilla, encapçalada per Penélope (Lisa Kudrow), ha robat el mapa del temps al Ser Suprem, un ens omnipotent sobre l’existència per al qual treballaven, i ara es dedica a recórrer totes les etapes de la humanitat a la recerca de grans tresors. La resta de l’equip està conformat per l’empàtica Judy (Charlyne Yi), l’aspirant a actor Alto (Tadhg Murphy), el corpulent Bittelig (Rune Temte) i Widgit (Roger Jean Nsengiyumva), el cap de navegació. Per descomptat, el jove Kevin no rebutjarà l’oportunitat d’acompanyar-los en la seua odissea temporal, malgrat que en aquesta ocasió apareixen nous escenaris respecte a la pel·lícula original –el barri de Harlem de Nova York en els seus orígens, per posar només un exemple–. La reinvenció visual és, tant a escala tecnològica com escenogràfica, la reblada de clau més cridanera amb què juga Waititi al llarg dels 10 capítols de durada del xou, que d’altra banda no acaba de trobar una narrativa pròpia fins al final. Es manté el caràcter surrealista que envolta els personatges, presentats d’una forma més que eficient com si es tractés d’un xou dels Monty Python, i el format serialitzat permet que cada entrega es divideixi en un salt a una època diferent. Però si per a Gilliam la seua obra va suposar una al·legoria a la llibertat de pensament i a la imaginació, per a Waititi representa més una entretinguda lliçó d’història a cavall de l’humor i la tragèdia. L’emotivitat que va desprendre Els herois del temps (1981) s’encavalca per l’ànim d’oferir un bon espectacle. Tampoc no es percep igual la relació entre Kevin i Penélope, que més aviat sembla una entre fill i mare respectivament. Però nostàlgies a part, els nens, que és a qui va dirigida la sèrie, gaudiran visionant-la alhora que n’aprendran.

El final de ‘La amiga formidable’, a Max el 10 de setembre

Max ha llançat el tràiler de la quarta i última temporada de La amiga formidable (2018), anunciant-ne l’estrena per al 10 de setembre. Basada en la saga literària homònima d’Elena Ferrante, la trama segueix la relació d’amistat entre Elena Greco (Alba Rohrwacher) i Raffaella Cerullo (Irene Maiorino) al llarg de 70 anys, després de conèixer-se de petites a Nàpols durant la dècada dels 50. Al repartiment s’afegeixen Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio i Daria Deflorian, entre d’altres.

Netflix i Zack Snyder es divorcien després de fracassar ‘Rebel Moon’

Després de la patacada en audiència de Rebel Moon - Parte 2: La guerrera que deja marcas (2024), dirigida per Zack Snyder, Netflix ha decidit desistir a continuar-la. S’hi suma la cancel·lació d’una altra franquícia del cineasta a la plataforma: El ejército de los muertos (2021), que tenia previstos una seqüela i un spin-off en forma de sèrie de televisió.

‘Disclaimer’, d’Alfonso Cuarón, a Apple l’11 d’octubre

Apple TV+ ha anunciat per a l’11 d’octubre l’estrena de Disclaimer, adaptació de la novel·la homònima de Renée Knight. Dirigida per l’oscaritzat Alfonso Cuarón i protagonitzada per Cate Blanchett, la trama de suspens gira entorn de Catherine Ravenscroft, una periodista que rep un manuscrit amb l’amenaça de revelar tots els secrets del seu passat.