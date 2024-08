Lleida bruta, molt bruta, brutíssima!

Creat: Actualitzat:

Tots recordem com el govern municipal actual, en l’anterior mandat, feia crítica en referència al mal estat i la deixadesa en què es trobava la nostra ciutat: brutícia, brossa, plagues incontrolades, deixadesa, incivisme, inseguretat, degradació, descontrol, i ves per on, ara la nostra ciutat està igual o pitjor. Socialisme: decadència. És cert que la conducta cívica és quelcom prioritari i bàsic pel respecte de tot allò que és nostre i el bé comú. Ara bé, per aconseguir aquesta fita, en primer lloc, és necessari el disseny i implementació de plans d’actuació, els quals, d’una banda, facin pedagogia i la suficient sensibilització pel que fa a la importància de mantenir una bona cura del nostre entorn i, en definitiva, del que es tracta casa nostra. I, per l’altre costat, també cal ser més estrictes i donar un compliment efectiu de les normatives, així com procedir a la revisió d’algunes de les ordenances municipals o bé crear-ne de noves, amb la finalitat precisament de garantir una neteja pública adequada i de gestió dels residus.És necessari un nou reajustament a la realitat existent i en el punt en què es troba Lleida, d’acord amb les noves formes emergents tant pel que fa a l’evolució dels serveis de neteja, transports i tractament de residus, així com amb les noves demandes i formes d’utilitzar l’espai públic per part de la ciutadania. Per aquest motiu, en matèria sancionadora, la concurrència de conductes incíviques ha d’implicar necessàriament una regulació contundent i ferma, la qual, entre altres qüestions, tipifiqui noves conductes infractores que es donen en el quotidià i determinin quina és la sanció corresponent, a la vegada que promoguin noves mesures de responsabilitat ambiental. A saber, conductes incíviques comporten una major perpetuació de l’incivisme i de comportaments al marge de la llei.La imatge de la nostra ciutat és la visió que oferim arreu del món. Una Lleida bruta, deixada, no brinda cap tipus d’oportunitat, ni econòmica ni d’atractiu turístic. Una situació que, si no es resol, va en detriment de tots. Tampoc s’han d’oblidar alguns projectes com el porta a porta als barris de Pardinyes i Balàfia que ha resultat insatisfactori, atesa la ineficaç gestió municipal i una manca clara de lideratge. Els socialistes es van comprometre a eliminar el porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes i han acabat perllongant-ne el servei, en contra del compromís electoral que van assumir en campanya electoral. Ho veiem tots, passem per on passem, per qualsevol carrer de Lleida, trobem papers a terra, brossa dispersada, parcs infantils bruts, excrements a la via pública, vidres trencats i ampolles, i també es deixen veure rates a plena llum del dia.El Govern actual pretén que ho normalitzem o bé que ens hi adaptem? Des del PP de Lleida ens neguem a acceptar i tolerar aquesta situació. La nostra ciutat està pitjor que mai i és una autèntica vergonya. Estimem Lleida i la volem neta i segura. Tenim clar que una ciutat neta millora la qualitat de vida de tots els que hi viuen i és font d’atracció per als altres. Tot es fa més agradable, caminar, fer esport i gaudir de l’aire lliure. També està verificat que significa menys soroll i enrenous.Segons l’OCU, la ciutat més neta d’Espanya és Oviedo. La capital asturiana ha estat la ciutat guanyadora, amb una puntuació de 86 sobre 100. Tot un bon exemple pel que fa a la gestió del servei de neteja, i el seu model ha estat reconegut amb diversos premis nacionals. L’anomeno perquè pot servir-nos d’inspiració per fer unes millors polítiques i formes de fer. A més, Oviedo demostra que es pot tenir una ciutat neta sense gastar grans quantitats de diners, únicament amb una bona organització i conscienciació ciutadana.Insisteixo, a Lleida cal ordre i control. A Lleida cal gestionar els recursos municipals amb eficàcia i eficiència. A Lleida cal un govern que serveixi la ciutadania i un govern que gestioni i governi. Recordeu, del socialisme se’n surt i a Lleida en sortirem per recuperar la nostra ciutat i posar fi al gris que ens han instal·lat. Una ciutat que evoluciona és una ciutat neta. Una ciutat neta és una ciutat saludable. No ens aturarem fins a aconseguir que Lleida sigui una ciutat plenament digna i admirada. Per una Lleida neta i segura #Lleidaimplicada.