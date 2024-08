Cultura al territori, cultura durant tot l’any!

Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu i el bon temps, s’amplia l’oferta cultural al territori. És a l’agost quan l’oferta cultural s’incrementa de valent arreu de les comarques de tot el territori català. A l’estiu, al bon temps, de vacances i a la fresca, ve de gust gaudir de la variada oferta cultural, de fet, fins i tot en petits municipis coincideixen tres i quatre espectacles alhora, i sovint tots són propostes d’alt nivell. Sense anar més lluny, fa uns quants dies que gaudíem d’un esdeveniment musical d’alçada: Dansàneu. Em va cridar l’atenció que, al mig de l’actuació, el grup que actuava demanés al públic quantes persones hi havia del municipi. I quantes n’hi havia de la comarca. Es van alçar vuit mans. La sorpresa va ser total. I sí, aquesta és la realitat del nostre territori. Quan la cultura arriba a les nostres contrades és justament a l’estiu, per als visitants. Molts residents no poden assistir-hi perquè, en comarques turístiques com les nostres, al Pirineu, ens trobem en temporada alta. I toca atendre les persones que arriben. Toca treballar. Està molt bé que la cultura hi sigui present a l’estiu, per als visitants, però tenim el repte d’aconseguir que l’oferta cultural esdevingui una realitat durant tot l’any i que així els residents també en puguem gaudir fora de la temporada alta. Afortunadament, gràcies a les diferents associacions culturals i socials i a la creixent sensibilitat de les administracions i institucions del territori, la cultura s’ha descentralitzat. Podem gaudir d’espectacles, festivals, balls, fires, tallers i tota mena d’activitats als nostres carrers, places, esglésies, teatres i espais culturals, als municipis. I és aquesta varietat cultural arreu del país la que ajuda i contribueix a donar sortida al talent que es genera i a fer propicis espais on poder expressar-se.És important que les noves generacions coneguin i participin de les tradicions, els balls, la música i els jocs dels nostres avantpassats. La cultura forma part de la nostra història, de la nostra identitat i ha d’arribar a tothom. Històricament, ha estat i és, la participació de la ciutadania organitzada, de la societat civil qui ha mantingut les dinàmiques i activitats culturals pròpies de cada zona. Cal, de la mateixa manera, conèixer la cultura i les tradicions d’altres països, perquè ens enriqueix, facilita les relacions i la socialització amb altres maneres de pensar i de viure. Tant de bo més cultura als nostres pobles, carrers i teatres durant tot l’any: perquè enriqueix la nostra societat, desperta inquietuds, és transformadora, alhora que és un element que cohesiona. A totes aquelles entitats, associacions, fundacions, ateneus i altres, gràcies per fer-ho possible!