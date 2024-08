Normes per a mascotes en autocaravanes: claus de la Llei de Benestar Animal

Creat: Actualitzat:

L’entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal va generar un intens debat i certa confusió entre els amos de mascotes, especialment aquells que viatgen en autocaravanes o vehicles similars. Aquesta llei, que busca assegurar el benestar i els drets dels animals, va introduir diverses prohibicions i sancions rigoroses.Un dels punts més controvertits de la llei, específicament en l’article 27, prohibeix mantenir gossos i gats en terrasses, balcons, terrats, patis o vehicles sense la corresponent supervisió. A més, la normativa estableix que els animals no poden romandre lligats o deambular per espais públics sense la presència del responsable de la seua cura i comportament.Ens preguntem si és possible deixar a un gos lligat o dins d’una autocaravana o furgoneta càmper. La llei sembla prohibir aquestes accions si considerem aquests mitjans de transport com a vehicles, tanmateix, Sergio García Torres, director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, va aclarir que les autocaravanes i els habitatges mòbils no es consideren vehicles convencionals sota aquesta llei. Segons García Torres, aquests vehicles estan aclimatats i ventilats adequadament, la qual cosa els diferencia dels automòbils comuns.La normativa també ha estat precisa pel que fa a la prohibició de deixar animals sols en vehicles tancats exposats a condicions que puguin posar en perill la seua vida. No obstant, la llei fa una excepció per a les autocaravanes i càmpers, sempre que estiguin adequadament aclimatades i ventilades. En relació amb la prohibició de mantenir gossos lligats o deambulant per espais públics sense supervisió, García Torres va subratllar que si el gos està lligat a l’autocaravana i l’amo es troba dins del vehicle, no s’està infringint la llei. Aquesta condició és vàlida sempre que el vehicle estigui estacionat en una àrea específica destinada per a autocaravanes.Les sancions per incomplir aquestes normes poden ser severes. Per exemple, deixar una mascota en terrasses, patis o vehicles pot donar com a resultat multes que oscil·len entre els 10.001 i els 50.000 euros. En el cas de deixar un animal lligat sense supervisió, les sancions varien de 500 a 10.000 euros.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.