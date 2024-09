Viatge a Mart, realitat o ficció?

Creat: Actualitzat:

Arribo a la nova estació espacial de SpaceX situada als altiplans de la regió de Laikipia per embarcar en el que serà el meu primer viatge a Mart. L’acord internacional signat recentment entre Elon Musk i el govern de Kenya ha augmentat, i enfortit, les expedicions turístiques interplanetàries. Actualment, s’envien entre 3 i 4 vols regulars a la Lluna i, cada 26 mesos, un a Mart. Aquest interval, conegut científicament com a “finestra de llançament”, és el temps que el planeta vermell necessita per tornar a la posició més pròxima a la Terra. Si empres 2 dies a arribar a la Lluna, el viatge a Mart, en canvi, resulta entre 3 i 4 mesos en funció de la companyia. Em vaig decidir per SpaceX per la seva fiabilitat, la trajectòria i la possibilitat d’acomodar-hi serveis turístics avançats. Volia viure l’experiència de vol completa i gaudir del disseny de les cabines interiors de la Neo Starship, que, entre d’altres innovacions, incorpora l’observació simulada de comandament a espai obert i unes ulleres de realitat virtual per familiaritzar-te amb l’allotjament planetari. És realment sorprenent el fotorealisme d’alguns entorns immersius d’avui. Malgrat que a Mart només vaig estar-hi 9 dies, una vegada allà, el disseny multifuncional i flexible dels habitatges, juntament amb l’àrea de cultiu hidropònic, fan de l’experiència completa un luxe. El que més vaig enyorar, però, és haver estat allà de debò, respirar l’aire marcià, tocar la terra amb els dits, alçar la vista i que fossin els meus ulls els que es deixessin sorprendre pel nus galàctic i no un visor connectat a un escafandre de supervivència. Tanmateix, res d’això no va succeir perquè la vida al planeta vermell ocorre dins una càpsula o, durant les excursions espacials, en vestits d’exploració. Mart és un planeta fred amb temperatures mitjanes de -60 °C i amb una pressió atmosfèrica molt baixa. Qualsevol de nosaltres podríem haver mort en pocs segons si, en aquestes circumstàncies, ens haguéssim tret l’equipament. Fa uns dies escoltava Elon Musk confabular sobre els viatges interplanetaris en un futur pròxim, amb la idea constant que ell era un nen-gran que temps ençà va tenir un somni. En aquell moment em vaig preguntar pels somnis aliens: és aquest el futur que tothom vol?