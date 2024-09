Tribunal Suprem: excepció a la resolució de l’arrendament per impagament d’una renda

Creat: Actualitzat:

El 23 de juliol la Sala Primera del Suprem va estimar un recurs de cassació interpretant que l'impagament d'una renda del lloguer (retard) pot exceptuar la doctrina general que comporta la resolució del contracte si es presenten determinades circumstàncies especials.En el cas concret, es tractava d'un contracte d'arrendament del 1983 de caràcter indefinit, pel qual la inquilina abonava una renda 904 euros al mes. El juliol del 2020 el banc va tornar el rebut per falta de saldo. Immediatament la llogatera va presentar una demanda de desnonament, advertint que no hi havia l'enervació de l'acció. Es va abonar la renda impagada al mes següent. El jutge de primera instància va desestimar la demanda per considerar que es tractava d'un retard i no d'un incompliment contractual. En segona instància, es va revocar la resolució contra la qual la inquilina va interposar recurs de cassació davant del Suprem.L'Alt Tribunal es reafirma en la doctrina general per la qual l'impagament d'una sola renda no exclou la resolució del contracte, una vegada presentada la demanda de desnonament. No obstant, l'exceptua per les circumstàncies que es presenten en el cas. Així, enumera les raons per les quals es justifica l'excepció. Funda la decisió en el fet que només s'havia impagat una renda (abonant-la el mes següent), a més del fet que l'arrendatària havia estat pagant la renda des del 1983, sense constar impagaments anteriors, així com que la renda es pagava des d'un compte corrent al qual mensualment la inquilina transferia diners des del compte en el qual se li ingressava la pensió, el banc va tornar el rebut del juliol del 2020 perquè al saldo del compte faltaven 10 euros, sense acceptar el descobert ni avisar la clienta, resulta molt rellevant que al juny la inquilina, de 82 anys, va tenir una caiguda i al juliol el seu marit va haver de ser hospitalitzat, oblidant-se de fer la transferència (ingressant els diners els seus familiars el 3 d'agost), en l'actualitat s'ha domiciliat el pagament al compte d'ingrés de la pensió, a més, el llogater no ha resultat perjudicat.Per tant, no es presenta un incompliment contractual que justifiqui la resolució, per la qual cosa en casos similars caldrà atendre les circumstàncies concurrents.