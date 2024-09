Assertivitat o manipulació?

Creat: Actualitzat:

No HEM DE confondre l’assertivitat amb la manipulació. Una persona assertiva comunica de manera eficient i alineada amb els seus objectius, transmet i comparteix adequadament les seues idees. Una persona manipuladora les imposa, però de manera subtil, sense que te n’adonis.Però com ens poden aplicar estratègies de control mental, una vegada i una altra, sense que ens n’adonem? Doncs sí, continuem mossegant l’ham. I saben per què? Perquè estem fets partint de creences apreses des de la infantesa i aquestes persones ho saben. I què fan?Bé, es tracta del mateix principi, però s’aplica diferent segons l’entorn (parelles, amistats, familiar o professional). A cada un dels pròxims articles veurem algunes pràctiques d’això en tots i cada un dels diferents entorns. Avui els parlaré del primer, el de parella, o més aviat preparella.En un context de parella o de la seua recerca, en primer lloc aquestes aus rapinyaires mostren interès, atreuen la teua atenció (encara que fins i tot no t’haguessis fixat en aquesta persona, però saben com captar-te), perquè entris al seu tauler, el seu joc (que només coneixen ells/es, de manera que tu tens gairebé zero oportunitats de guanyar perquè no tens ni idea del joc a què jugues), i a partir d’allà et generen expectatives (que saben que les de qualsevol persona són l’atenció, valoració, suport, interès, afecte, etc.) per captar-te i, des d’aleshores, et dediquen un temps (breu) per consolidar la teua dependència. Després la seua interacció és cada vegada més laxa, fins que fins i tot creen espais de buit en els quals et desconcerten perquè no entens res.Bé, això és manipulació de manual. I l’apliquen una vegada i una altra sense que ens n’adonem. Com un títol famós d’Alejandro Almenábar, cineasta excel·lent, ara jo et dic obre els ulls i adona’t que qualsevol, fins i tot algú poc llegit però enfocat, et pot controlar.Vols saber-ne més? Per prevenir, aprendre i evitar-ho, pots fer el següent. Revisa els teus errors en aquest sentit i, com es fa en ciències exactes (que no fallen) com les matemàtiques, treu factor comú per veure en què s’assemblen totes les situacions amb el mateix final o desenllaç, i intenta fer un o dos passos enrere per poder veure-les amb més perspectiva i adonar-te dels teus errors recurrents, que sempre comets i aprèn, millora la teua percepció i posa fre a aquests perfils que no sumen. Fes una llista del que no vols, del que vols i actua en conseqüència.En el moment en què ho facis, et semblarà que s’obre un món de coneixement davant teu. T’adonaràs de moltes coses, i prendràs millors decisions. No és un resultat sobtat, és un camí d’aprenentatge. Al final, les persones acostumem a actuar segons patrons apresos (sempre igual), de manera que som molt predictibles.Quan detectis aquest patró, aquesta persona ja no serà un misteri per a tu, i el teu poder personal augmentarà.Aquest primer pas d’aprenentatge és un indici del que suposa el desenvolupament del lideratge, en aquest cas, el personal, que és el primer a interioritzar, ja que mai no podràs liderar ningú si no et lideres primer a tu mateix.