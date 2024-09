Lluitem per unes festes majors segures: la importància dels Punts Liles

Creat: Actualitzat:

El color lila, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, és “un morat clar” i també és el color de la flor del lilà. Curiosament, aquest to ha esdevingut un símbol mundialment reconegut de la lluita pels drets de les dones. La seva elecció no és casual; de la barreja del rosa i del blau, tradicionalment associats a dones i homes, en resulta el lila, un color que simbolitza la igualtat i la unió.En moltes festes majors, com les que celebrem al Pla d’Urgell, aquest color pren vida en els Punts Liles, espais segurs i d’atenció a les víctimes de violència masclista o comportaments abusius. Però és una llàstima que aquests punts hagin d’existir, perquè això significa que encara no hem arribat a una societat prou madura en la qual un “no” sempre sigui respectat.La importància dels Punts Liles en les nostres festes és vital. Aquestes carpes no només serveixen per donar suport immediat a aquelles persones que puguin patir situacions de violència o assetjament en entorns festius, sinó que també actuen com un recordatori de la feina que encara queda per fer. Els Punts Liles són visibles, però al darrere hi ha un treball incansable del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal, que atén, prevé i sensibilitza sobre la violència masclista. Cal destacar que els Punts Liles no només protegeixen les víctimes en situacions de gran afluència, com les festes majors, sinó que també són un espai de sensibilització i educació, per tal que tothom sigui conscient de la necessitat de respecte i de la importància de la igualtat. Com a president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, vull fer una crida a tots els municipis i la seva ciutadania perquè participin activament en la promoció d’aquests espais i, alhora, treballin per eliminar la necessitat de la seva existència en el futur.Encara ens queda molta feina per fer, especialment en l’educació sexual i afectiva. Des del Consell Comarcal oferim als ajuntaments la possibilitat d’instal·lar Punts Liles, i us convidem a apropar-vos-hi per conèixer de prop la seva important tasca. Aquests espais són fonamentals per garantir que les nostres festes siguin llocs de diversió, llibertat i seguretat per a tothom. Aspirem a un Pla d’Urgell lliure de violència masclista, on el color lila sigui simplement la barreja de colors, i no el símbol d’una lluita necessària contra les agressions.