Balanç força positiu de la campanya forestal d’incendis

Creat: Actualitzat:

El passat 13 de setembre els comanaments de Bombers, dels Agents Rurals, de Protecció Civil i de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran vam celebrar la reunió de cloenda de la companya d’incendis forestals 2024.Les previsions inicials auguraven una campanya difícil en un context de canvi climàtic, després d’un llarg període de sequera. La nombrosa presència d’arbres i arbusts morts per dèficit hídric als boscos, en cas d’incendi suposa la disponibilitat d’una gran quantitat de massa combustible. Tot i les circumstàncies adverses, podem considerar que aquesta campanya ha estat força positiva. A la nostra Regió d’Emergències sols hem patit 3 incendis destacables, tenint en compte l’extensió afectada: l’incendi de Ciutadilla del 31 de juliol (273 ha), el d’Artesa de Segre del 9 d’agost (71,34 ha) i el de Baldomar del 10 d’agost (21,35 ha).Podem remarcar tres factors com els principals contribuïdors a haver tingut una campanya relativament tranquil·la: les abundants pluges del mes de juny, l’activació i l’aplicació del Pla Alfa amb tancament de massissos en els moments crítics i la conscienciació ciutadana per actuar amb precaució davant el risc d’incendi. Un cop declarats els incendis, ha estat de vital importància, per ajudar a evitar la seva propagació, la intervenció dels les ADF i dels pagesos que, amb els seus tractors i la seva maquinària, han llaurat els camps dels perímetres de les masses boscoses. Des d’aquestes línies, en nom del Departament d’Interior i Seguretat Pública i en el meu, voldria manifestar públicament el nostre immens agraïment.A més a més, novament s’ha demostrat el paper fonamental l’estructura de mosaic agroforestal al nostres paisatges. Els camps de cultiu poden actuar com a tallafocs. Cuidar la nostra pagesia es tradueix a cuidar el nostre territori i a protegir els nostres boscos. Cal que cuidem la pagesia!Tot i les bones dades, convé recordar que no podem abaixar la guàrdia. En l’actual context de canvi climàtic, el risc d’incendi forestal s’allarga molt més enllà de les tradicionals dates de campanya forestal; com malauradament podem comprovar aquests dies a Portugal, on cremen més de 100 incendis a la vegada.